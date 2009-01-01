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خبر سار لأصحاب المعاشات في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينظر البرلمان الأسترالي الفيدرالي في مشروع قانون جديد يمنح الملايين من أصحاب المعاشات حزمة مساعدات لدعمهم في فواتير الطاقة الباهظة.
وعلاوة على ذلك، يعود للظهور مرة أخرى نظام "بطاقات الخصم" التي كان يستفيد منها أكثر من 92000 شخص.
وبموجب التشريع الجديد، سيحصل العازب من ذوي المعاشات على 75 دولارا، والمتزوج على 125 دولارا في نهاية يونيو المقبل.
يذكر أن مشروع القانون الجديد هو نتاج صفقة أبرمتها حكومة الائتلاف مع نيك زينوفون مقابل الحصول على دعم الأخير لمشروع قانون تخفيض ضرائب الشركات.
ويبلغ إجمالي حزمة المساعدات 269 مليون دولار يستفيد منها 3.8 مليون شخص على المعاش وفقا للتقسيم التالي:
-2.5 مليون من أصحاب المعاشات من الذين تجاوزوا سن التقاعد.
- 770 ألف من أصحاب معاش العجز
- 260 ألف شخص عائل وحيد
- 235 ألف من قدامى العسكريين
التشريع الجديد يعيد مجددا فكرة بطاقات الخصم التي حرم منها الكثير من أصحاب المعاشات.
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من جانبه، قال كريستيان بورتر وزير الخدمات الاجتماعية إن الحكومة أدركت أن هؤلاء الذين فقدوا بطاقات الخصم الخاصة بهم لم يستطيعوا الاستمتاع بخدمات الكومنولث والكثير من الامتيازات العامة والخاصة.
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العنكبوت الالكتروني
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