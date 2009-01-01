إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | خبر سار لأصحاب المعاشات في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا

خبر سار لأصحاب المعاشات في أستراليا

آخر تحديث: منذ 15 دقيقة
المصدر: msn.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
خبر سار لأصحاب المعاشات في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينظر البرلمان الأسترالي الفيدرالي في مشروع قانون جديد يمنح الملايين من أصحاب المعاشات حزمة مساعدات لدعمهم في فواتير الطاقة الباهظة.

 

وعلاوة على ذلك، يعود للظهور مرة أخرى نظام "بطاقات الخصم" التي كان يستفيد منها أكثر من 92000 شخص.

 

وبموجب التشريع الجديد، سيحصل العازب من ذوي المعاشات على 75 دولارا، والمتزوج على 125 دولارا في نهاية يونيو المقبل.

 

يذكر أن مشروع القانون الجديد هو نتاج صفقة أبرمتها حكومة الائتلاف مع نيك زينوفون مقابل الحصول على دعم الأخير لمشروع قانون تخفيض ضرائب الشركات.

 

ويبلغ إجمالي حزمة المساعدات 269 مليون دولار يستفيد منها 3.8 مليون شخص على المعاش وفقا للتقسيم التالي:

 

-2.5 مليون من أصحاب المعاشات من الذين تجاوزوا سن التقاعد.

- 770 ألف من أصحاب معاش العجز

- 260 ألف شخص عائل وحيد

- 235 ألف من قدامى العسكريين

التشريع الجديد يعيد مجددا فكرة بطاقات الخصم التي حرم منها الكثير من أصحاب المعاشات.

-

 

من جانبه، قال كريستيان بورتر وزير الخدمات الاجتماعية إن الحكومة أدركت أن هؤلاء الذين فقدوا بطاقات الخصم الخاصة بهم لم يستطيعوا الاستمتاع بخدمات الكومنولث والكثير من الامتيازات العامة والخاصة.

 

المصدر: msn.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)