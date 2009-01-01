موقع أسترالي: وزير الهجرة يشيطن اللاجئين

وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - التحذير الذي وجهه وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون لطالبي اللجوء الذي توافدوا إلى البلاد عبر القوارب خلال الفترة بين 2008- 2013 إنما يمثل دليلا متزايدا على طريقة معهودة في شيطنة اللاجئين، وتبريرا لقمع حقوق الانسان الذي تمارسه أستراليا ضد هذه الفئة الضعيفة.

وأصدر دوتون بيانا قال فيه: "وضعت حكومة تيرنبول موعدا محددا حتى أكتوبر المقبل للآلاف الذين قدموا بالقوارب، وتدفقوا على أستراليا في عهد الحكومة العمالية السابقة، إذ ينبغي عليهم إثبات أنهم لاجئون حقيقيون ليكونوا جديرين بالحصول على الحماية الأسترالية".

مثل هذا البيان يحاكي النهج الذي تسير عليه الحكومات المتعاقبة لشيطنة هؤلاء الساعين للحصول على اللجوء في أستراليا، من خلال تجريدهم من إنسانيتهم ووصفهم بأنهم "القادمون بحرا".

الحقيقة أن ما تفعله أستراليا مع هؤلاء اللاجئين يندرج تحت بند العار، حين تصنفهم على هذا النحو المتدني.

حديث وزير الهجرة دوتون عن وجود "لاجئين زائفين" يمثل حكما مسبقا يكشف اعتزام الحكومة عدم تقديم حماية لهم.

إحصائيات وزارة الهجرة نفسها تظهر أن هؤلاء الذي وصلوا أستراليا بدون تأشيرات على متن قوارب تنطبق عليهم معايير استحقاق اللجوء أكثر من هؤلاء الذين وصلوا أستراليا جوًا بتأشيرات ويطلبون اللجوء.

وعلى مدى السنوات الماضية، أثبت 70 % على الأقل من الأشخاص الذين وصلوا أستراليا على متن قوارب أنهم يستحقون اللجوء والحماية الأسترالية بالفعل.

وعلى سبيل المثال، 95 % من طالبي اللجوء الأفغان الذين جاءوا إلى أستراليا على متن قوارب خلال الأعوام الماضية تبين أنهم يستحقون تأشيرات الحماية بالفعل.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا