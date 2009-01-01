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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

دراسة: الأطفال الفقراء يبلغون أسرع من الأثرياء

آخر تحديث: منذ 18 دقيقة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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دراسة: الأطفال الفقراء يبلغون أسرع من الأثرياء

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت دراسة بحثية جديدة أن الأطفال الفقراء يصلون مرحلة البلوغ أسرع من نظرائهم الأغنياء، بالإضافة إلى تنامي مخاطر تعرضهم لمشكلات صحية على مدار حياتهم.

 

تغير شكل الجسد بشكل أكبر، واختلاف نبرة الصوت، ونمو الشعر في مناطق جديدة التي تمثل علامات البلوغ الشهيرة تظهر بشكل أسرع لدى الأطفال الذين ترعرعوا في عائلات فقيرة مقارنة بنظرائهم الأثرياء.

 

الدراسة المذكورة، التي نشرتها دورية Pediatrics، كشفت أيضا أن الفقراء أكثر تعرضا لمشكلات صحية تلازمهم على مدار حياتهم، ولا تقتصر أزماتهم على النواحي العاطفية والسلوكية والمشكلات الاجتماعية.

 

الدراسة اعتمدت على مدى تأثير الاختلافات بين الأطفال في مرحلة الطفولة، وتداعياتها الصحية.

 

بيد أن الأسباب التي تجعل الأطفال الفقراء يدخلون طور البلوغ مبكرا ما زالت غير واضحة وما زال الباحثون يعملون لدراسة العوامل التي حفزت الهرمونات المسؤولة عن التحول إلى البلوغ.

ويعرف البلوغ بأنه تطور جسد الإنسان بحيث يسمح بممارسة الجنس وعملية الإنجاب والتكاثر.

 

وفي الإناث، يبدأ البلوغ بنمو الثدي في الفئة العمرية بين 8- 13 عاما، ويصل ذروته ببدء الدورة الشهرية.

 

أما في الذكور، فيبدأ البلوغ في مرحلة عمرية تتراوح بين 9-14 عاما في المتوسط، وتبدأ بنمو الأعضاء الجنسية، وإنبات شعر الوجه، وخشونة الصوت.

 

بيد أن تغييرات البلوغ ليست جسدية فحسب، لكنها ترتبط بتغييرات اجتماعية وبيولوجية مثل الاكتئاب والقلق والميل إلى إيذاء النفس، واضطرابات الطعام.

 

المصدر: theconversation.com
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