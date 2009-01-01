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داعية شيعي في أستراليا : الإسلام "دين حرب"
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال الداعية الشيعي محمد التوحيدي إن المجتمع الإسلامي "يغزوه المتطرفون"، واصفا الإسلام بأنه "دين حرب".
تعليقات الداعية جاءت أثناء مناظرة تلفزيونية حامية شارك فيها أيضا الناشط في الجالية الإسلامية الدكتور جمال ريفي.
إمام أديلايد الشيخ محمد التوحيدي ظهر في برنامج "صن رايز" بالقناة السابعة "سيفن" في ضيافة المذيع ديفيد كوتش، ومشاركة جمال ريفي لمناقشة تفجير مانشستر الذي ضرب بريطانيا هذا الأسبوع.
الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 64، بينهم 20 في حالة خطيرة نفذه المسلم البريطاني المتطرف سلمان عبيدي.
كل من ريفي والتوحيدي أدانا الهجوم، لكن الأخير زاد قائلا إن الشباب يتحولون إلى متطرفين، حتى في أستراليا، عازيا ذلك إلى "النصوص الإسلامية".
واستطرد: "إنهم يدفعون شباب المسلمين إلى الاعتقاد بأنك لو قتلت كافرا ستضمن الجنة".
ومضى يقول: "من الصعب جدا أن تكون مسالما ومعتدلا داخل مجتمع يغزوه المتطرفون، لن أنكر تلك الحقيقة".
الموقع الرسمي لتوحيدي يقول إنه مسلم شيعي، ومعلم، ومتحدث، وداعية، ومفكر، وباحث، ومؤلف، وينتهج أسلوب الحداثة.
وواصل: "لدينا عدد كبير من المسلمين المتطرفين، حتى في أستراليا، ونشاهدهم عندما يخرجون في أعمال شغب، وأثناء مهاجمتهم للشرطة".
وذكر التوحيدي أن الشيوخ وأتباعهم في أستراليا امتلأت أفكارهم بالتطرف.
وأخرج التوحيدي ملصقا يحمل لوجو تنظيم القاعدة قال إنه اشتراه في ملبورن الثلاثاء الماضي.
ولفت إلى أن مثل هذا الترويج المفتوح للجماعات المتطرفة خلق جوا جهاديا داخل الجالية الأسترالية الإسلامية.
وحذر من أن امتلاك علاقات طيبة مع المجتمع الإسلامي لا ينبغي أن يعني عدم السيطرة عليهم.
وسأل كوتش ضيفيه إذا ما كان النشطاء الإسلاميون يشجبون العمليات المتطرفة بالشكل الكافي.
من جانبه، شدد ريفي، الطبيب والناشط الإسلامي البارز على أن أستراليا مجتمع سلمي.
وفسر ذلك قائلا: "النصوص الدينية قائمة منذ آلاف الأعوام، ولا تحرض على العنف أو الممارسات الإرهابية".
وأردف: "إنها أيديولوجية ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية أو "داعش" الذي يستهدف الشباب سريعي التأثر".
ريفي لفت إلى أن المجتمع الإسلامي أدان هجوم مانشستر، وأضاف: "المفتي أدان الهجوم، ونحن شجبنا التفجير بأعلى صوت لنا، ماذا ينبغي علينا أن نفعل أكثر من ذلك؟"
وأجاب التوحيدي: "نحن في وضع لا يمر شهر دون هجوم إرهابي في مكان ما بالعالم، وعلى مدى 1400 عام لدينا دين حرب، إنه ليس الشي ء الذي أتخيله".
ريفي واصل أنه لا يوجد في الإسلام ما يبرر قتل أشخاص أبرياء.
لكن توحيدي قال: "كتبنا تعلمنا قطع رأس الناس، منفذ هجوم مانشستر اعتقد أنه سيذهب إلى الجنة عندما فجر نفسه".
ريفي ذكر أن انتحاري هجوم مانشستر سيذهب إلى الجحيم مباشرة لأنه قتل أبرياء".
واختتم قائلا: "لا شي ء في ديننا يدعم قتل الأبرياء. نقطة".
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