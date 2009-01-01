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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

البدانة في أستراليا.. كارثة مزمنة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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البدانة في أستراليا.. كارثة مزمنة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - عندما نسمع كلمة "البدانة" ترتبط بها دائما كلمات مثل "كارثة" أو "وباء".

 

زيادة الوزن والبدانة وتناول غذاء غير صحي أحد الأسباب البارزة للإصابة بالأمراض في أستراليا.

 

يأتي ذلك في ظل تنامي البراهين التي ينبغي أن تجعل من مسألة تعقب البدانة أولوية سياسية.

 

بيد أن البدانة تمثل تحديا سياسيا وعرا، بل أن البعض يشير إليها بأنها "محك اختبار سياسة الصحة للقرن الواحد والعشرين" و"المشكلة الشريرة".

 

ويعزي ذلك جزئيا إلى وجود العديد من الدوافع المتصلة للبدانة، وعدم وجود "حل سريع" لها.

 

وفي أستراليا، تتباين درجة وجود البدانة في الأجندة السياسية للدولة، لكنها لا تحظى بالاهتمام الموجه مثلا لمكافحة التدخين التي تستخدم فيها وسائل تشريعية وغير تشريعية.

وخلال الفترة بين 1990- 2011 اتسمت محاولات الحكومة لتقليص معدل البدانة بالصعود والهبوط.

 

معايير القياس اعتمدت على عدد استخدام السياسيين كلمة "بدانة" في خطاباتهم البرلمانية.

 

المعيار الثاني هو تحليل الوثائق الإعلامية والسياسية المرتبطة بالبدانة.

 

المعيار الثالث تمثل في مقابلات مع 27 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون، وأفراد المجتمع المدني، وأكاديميون وغيرهم لاستطلاع آرائهم في العقبات التي تمنع وضع مشكلة البدانة كأولوية.

 

وبالرغم من ارتفاع معدلات البدانة بشكل ثابت منذ ثمانينيات القرن المنصرم، لكن النتائج أثبتت أن البدانة لم تحظ باهتمام سياسي إلا منذ بداية الألفية الثالثة، وفقا للرسم البياني التالي:

 

وفي 2002، ظهر دليل جديد على ارتفاع معدل بدانة الأطفال، مما حدا بحكومة نيو ساوث ويلز أن تضع ذلك في أجندتها السياسة آنذاك.

وفي 2004، وضعت حكومة هوارد تركيزا خاصا نحو علاج ظاهرة البدانة، ثم بدأ الاهتمام يخفت تدريجيا، قبل أن يضعها حكومة كيفن راد في أولويتها من خلال سياسة الوقاية الصحية.

 

ومن أبرز العوائق أمام مكافحة البدانة هو معارضة شركات الغذاء وصناعة الإعلانات على تشريعات تتعلق بالبدانة خوفا من تأثيرها السلبي على منتجاتهم.

 

المصدر: theconversation.com
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