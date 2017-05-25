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رئيس المخابرات الأسترالية يحرج هانسون: لا نخشى البرقع والإرهاب لا يرتبط باللاجئين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رفض دونكان لويس رئيس أكبر المنظمات الاستخبارية الأسترالية مخاوف زعيمة حزب "أمة واحدة" بولين هانسون التي زعمت فيها أن اللاجئين يساهمون في الإرهاب.
وبالرغم من تنامي "التطرف الإسلامي"، أشار دونكان لويس رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية "أزيو" إلى عدم وجود دليل يثبت العديد من مزاعم بولين هانسون.
وكانت هانسون قد سألت رئيس "أزيو" إذا ما كان يعتقد أن التهديد الإرهابي يتم جلبه إلى أستراليا عبر لاجئي الشرق الأوسط.
وأجاب لويس: "لا أمتلك دليلا على الإطلاق للإشارة إلى وجود صلة بين اللاجئين والإرهاب".
واستطرد: "لا دليل يثبت ان أبناء اللاجئين في أستراليا أكثر ميلا للتحول إلى الإسلام الراديكالي".
وأشار المسؤول الاستخباري إلى أن "أزيو" لا تمتلك مخاوف أمنية من النساء المسلمات اللاتي يرتدين البرقع.
وفسر ذلك قائلا: "لقد أوضحنا في عدد من المناسبات أنه لا يوجد أي سبب أمني يجعلنا نخشى ارتداء البرقع، طالما هنالك التزام لمن ترتديه بكشف هويتها للسلطات".
وسألت هانسون مدير المخابرات حول رأيه في أن كافة مرتكبي الهجمات الإرهابية الأربعة في أستراليا منذ 2014 وكذلك الضالعين في 12 هجمات أجهضت من المسلمين.
وأجابها لويس: "هجمة من بين 12 تم إجهاضها ارتكبها يميني مسيحي متطرف، إذا فالإجابة هي لا".
ولفت إلى أن "أزيو" لا تجري تحقيقاتها أو تقييماتها استنادا على ديانة شخص ما.
وتابع: "نحن نهتم فقط بالأشخاص الذين يظهرون العنف، والتطرف العنيف الذي يدفعه في كثير من الأحيان نسخة مشوهة من الإسلام السني".
يذكر أن هانسون معروفة بانتقاداتها للإسلام، ودعت إلى فرض حظر على هجرة المسلمين إلى أستراليا، لكن حتى أحد أعضاء حزبها قاوم فكرتها هذا الأسبوع.
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