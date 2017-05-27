سام العراقي يحكي كيف أحضر عائلته إلى أستراليا

سام المراعي مع شقيقته فرح المراعي ووالده علي المراعي ووالدته دلال

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وصف العراقي المقيم باستراليا سام المراعي نفسه بالمحظوظ، فعندما واجه والداه وشقيقاته تهديدات بالقتل في بغداد إذا لم يعتنقوا أفكار داعش، كان لديه الوسائل لمنحهم فرصة يتمنى أن يحصل عليها يحصل لاجئو العالم البالغ عددهم 21 مليون.

وبتكلفة شخصية 100000 دولار، كان المراعي قادرا على جلب والديه وشقيقاته إلى أستراليا بعد أن هربوا إلى الأردن عام 2014، تاركين وراءهم كافة ممتلكاتهم، وحتى الطعام في الثلاجة.

وانتقل المراعي إلى سيدني قبل 10 سنوات تقريبا، هربا آنذاك من تنظيم القاعدة الذي كان يستهدفه لعمله بجوار قوات الاحتلال في المنطقة الخضراء بالعاصمة.

وضرب تنظيم القاعدة منزله بصاروخ مضاد للطائرات بينما كانت زوجته صباح ونجله الأصغر فهد بالداخل.

ولم يفكر المراعي، فحزم أمتعة عائلته المؤلفة من 6 اشخاص، واتجه نحو الحدود، وخلال شهور تم قبوله في أستراليا كجزء من برنامج اللاجئين الإنساني.

وفي وقت لاحق، استطاع المراعي جلب عائلته الممتدة إلى أستراليا، بينهم صهره، وابنة شقيقته، من خلال برنامج الكفالة المجتمعية للاجئين.

وكأحد أتباع "المندائية" الذين يعتبرون يوحنا المعمدان نبيا، كانت العائلة هدفا لداعش وكان بإمكان أفراد العائلة أن يتم اختيارها ضمن برنامج اللجوء التقليدي.

لكن المراعي لجأ إلى برنامج وضعته الحكومة العمالية السابقة يسمح لأفراد المجتمع وأصحاب الأعمال التقدم لكفالة لاجئين شريطة تحمل كافة النفقات، من تذاكر طيران ونفقات طبية وسكنية، ورسوم الطلب، والتي تتجاوز في بعض الحالات 30000 دولار.

والآن، يقطن المراعي في نيوكاسل بأستراليا حيث يدير شركة استشارات هندسية.

ويشعر المراعي بالرضا لاستطاعته مساعدة أحبائه بما في ذلك والديه علي ودلال اللذين يتجاوزان السبعين من عمرهما.

وقال المراعي: "من الجيد قدرتك على إخراج الناس من أوضاعهم السيئة، ولا يهم المال، نحن محظوظون أن أوضاعنا المالية جيدة ونستطيع الدفع، ثمة أشخاص في خطر أكبر، وفقدوا زوجا أو زوجة أو طفل ولا يملكون أحدا يرعاهم ويكفلهم".

برنامج الكفالة المجتمعية تم توسيع نطاقه هذا الشهر في الموازنة الفيدرالية ليشمل حوالي 1000 شخص سنويا بدلا من 500.

يأتي ذلك ضمن برنامج إنساني لرعاية اللاجئين يستهدف استقبال 18750 لاجئا سنويا.

سام المراعي جلب والديه وشقيقته إلى أستراليا من العراق عام 2014 من خلال برنامج كفالة اللاجئين

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا