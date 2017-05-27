إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | سام العراقي يحكي كيف أحضر عائلته إلى أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا

سام العراقي يحكي كيف أحضر عائلته إلى أستراليا

آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 11
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
سام العراقي يحكي كيف أحضر عائلته إلى أستراليا
سام المراعي مع شقيقته فرح المراعي ووالده علي المراعي ووالدته دلال

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وصف العراقي المقيم باستراليا سام المراعي نفسه بالمحظوظ، فعندما واجه والداه وشقيقاته تهديدات بالقتل في بغداد إذا لم يعتنقوا أفكار داعش، كان لديه الوسائل لمنحهم فرصة يتمنى أن يحصل عليها يحصل لاجئو العالم البالغ عددهم 21 مليون.

وبتكلفة شخصية 100000 دولار، كان المراعي قادرا على جلب والديه وشقيقاته إلى أستراليا بعد أن هربوا إلى الأردن عام 2014، تاركين وراءهم كافة ممتلكاتهم، وحتى الطعام في الثلاجة.

 

وانتقل المراعي إلى سيدني قبل 10 سنوات تقريبا، هربا آنذاك من تنظيم القاعدة الذي كان يستهدفه لعمله بجوار قوات الاحتلال في المنطقة الخضراء بالعاصمة.

 

وضرب تنظيم القاعدة منزله بصاروخ مضاد للطائرات بينما كانت زوجته صباح ونجله الأصغر فهد بالداخل.

 

ولم يفكر المراعي، فحزم أمتعة عائلته المؤلفة من 6 اشخاص، واتجه نحو الحدود، وخلال شهور تم قبوله في أستراليا كجزء من برنامج اللاجئين الإنساني.

 

وفي وقت لاحق، استطاع المراعي جلب عائلته الممتدة إلى أستراليا، بينهم صهره، وابنة شقيقته، من خلال برنامج الكفالة المجتمعية للاجئين.

 

وكأحد أتباع "المندائية" الذين يعتبرون يوحنا المعمدان نبيا، كانت العائلة هدفا لداعش وكان بإمكان أفراد العائلة أن يتم اختيارها ضمن برنامج اللجوء التقليدي.

لكن المراعي لجأ إلى برنامج وضعته الحكومة العمالية السابقة يسمح لأفراد المجتمع وأصحاب الأعمال التقدم لكفالة لاجئين شريطة تحمل كافة النفقات، من تذاكر طيران ونفقات طبية وسكنية، ورسوم الطلب، والتي تتجاوز في بعض الحالات 30000 دولار.

 

والآن، يقطن المراعي في نيوكاسل بأستراليا حيث يدير شركة استشارات هندسية.

 

ويشعر المراعي بالرضا لاستطاعته مساعدة أحبائه بما في ذلك والديه علي ودلال اللذين يتجاوزان السبعين من عمرهما.

 

وقال المراعي: "من الجيد قدرتك على إخراج الناس من أوضاعهم السيئة، ولا يهم المال، نحن محظوظون أن أوضاعنا المالية جيدة ونستطيع الدفع، ثمة أشخاص في خطر أكبر، وفقدوا زوجا أو زوجة أو طفل ولا يملكون أحدا يرعاهم ويكفلهم".

 

برنامج الكفالة المجتمعية تم توسيع نطاقه هذا الشهر في الموازنة الفيدرالية ليشمل حوالي 1000 شخص سنويا بدلا من 500.

 

يأتي ذلك ضمن برنامج إنساني لرعاية اللاجئين يستهدف استقبال 18750 لاجئا سنويا.

 

 

سام المراعي جلب والديه وشقيقته إلى أستراليا من العراق عام 2014 من خلال برنامج كفالة اللاجئين

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)