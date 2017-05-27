- سام العراقي يحكي كيف أحضر عائلته إلى أستراليا
- فيديو مروع.. عصابة تسطو على محل ذهب في مصر وتقتل صاحبه ..انهالوا عليه بالمطرقة ولم يتركوه إلا جثة !
- بالفيديو.. رضيع يمشي بعد دقائق من ولادته.. ويحقق 51 مليون مشاهدة خلال أيام
- بالفيديو.. انظر إلى الأم تضرب ابنها على الحلبة لأنه خسر بالملاكمة
- أستراليا تحت رحمة مجنونين
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May30, 2017
- سباق للسيطرة على البادية السورية بين المعارضة والنظام
- الهلال يتأهب لخطف بطاقة التأهل الآسيوي
- تحديات إقليمية للمبادرة السعودية
- هل حان الوقت لجيش سوري بديل؟
- ما هي فرص نجاح الوساطة الكويتية بين قطر والمثلث السعودي الاماراتي البحريني؟ وماذا يعني قرقاش بقوله لـ”الصبر حدود”؟ وهل تسليم الدوحة لمعارض سعودي وسحب “الجزيرة” لكرتون “يسخر” من الملك سلمان سيخفف من حدة الازمة؟
- بري «يستعيد نشاط المجلس» والتيار يريد تعديلاً دستورياً: البلاد أسيرة الدلع السياسي
- الإرهاب والحجّة السخيفة المؤذية
- قدر مصر الجيوسياسي وخيارها الاستراتيجي
- «توتّر دستوري» على حلبة الصلاحيات والقانون رهن «الفرصة الأخيرة»
- صراع عون - بري بشأن فتْح الدورة الاستثنائية يضغط على مسار استيلاد قانون الانتخاب في لبنان
- «لعبة حافة الهاوية» حول اجتماع البرلمان اللبناني : فتح الدورة الاستثنائية بالتوقيت الرئاسي؟
- «محركات» حزب الله «معطلة» والدورة الاستثنائية «مفتاح الحل»؟
- عون امتنع عن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية رداً على تحديد الجلسة ٥ يونيو وبري: انعقاد المجلس بعد انتهاء فترة التأجيل حق دستوري
- آية الله جبران باسيل دام ظله...
- حصر الصوت التفضيلي: ضد «مصلحة المسيحيين»!
- عون ـ برّي: كباش الصلاحيات لا كباش القانون فقط
- برّي: هذه خريطة الطريق
- هل إنكسرت ″الجرة″ بين الحريري وطرابلس؟
سام العراقي يحكي كيف أحضر عائلته إلى أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وصف العراقي المقيم باستراليا سام المراعي نفسه بالمحظوظ، فعندما واجه والداه وشقيقاته تهديدات بالقتل في بغداد إذا لم يعتنقوا أفكار داعش، كان لديه الوسائل لمنحهم فرصة يتمنى أن يحصل عليها يحصل لاجئو العالم البالغ عددهم 21 مليون.
وبتكلفة شخصية 100000 دولار، كان المراعي قادرا على جلب والديه وشقيقاته إلى أستراليا بعد أن هربوا إلى الأردن عام 2014، تاركين وراءهم كافة ممتلكاتهم، وحتى الطعام في الثلاجة.
وانتقل المراعي إلى سيدني قبل 10 سنوات تقريبا، هربا آنذاك من تنظيم القاعدة الذي كان يستهدفه لعمله بجوار قوات الاحتلال في المنطقة الخضراء بالعاصمة.
وضرب تنظيم القاعدة منزله بصاروخ مضاد للطائرات بينما كانت زوجته صباح ونجله الأصغر فهد بالداخل.
ولم يفكر المراعي، فحزم أمتعة عائلته المؤلفة من 6 اشخاص، واتجه نحو الحدود، وخلال شهور تم قبوله في أستراليا كجزء من برنامج اللاجئين الإنساني.
وفي وقت لاحق، استطاع المراعي جلب عائلته الممتدة إلى أستراليا، بينهم صهره، وابنة شقيقته، من خلال برنامج الكفالة المجتمعية للاجئين.
وكأحد أتباع "المندائية" الذين يعتبرون يوحنا المعمدان نبيا، كانت العائلة هدفا لداعش وكان بإمكان أفراد العائلة أن يتم اختيارها ضمن برنامج اللجوء التقليدي.
لكن المراعي لجأ إلى برنامج وضعته الحكومة العمالية السابقة يسمح لأفراد المجتمع وأصحاب الأعمال التقدم لكفالة لاجئين شريطة تحمل كافة النفقات، من تذاكر طيران ونفقات طبية وسكنية، ورسوم الطلب، والتي تتجاوز في بعض الحالات 30000 دولار.
والآن، يقطن المراعي في نيوكاسل بأستراليا حيث يدير شركة استشارات هندسية.
ويشعر المراعي بالرضا لاستطاعته مساعدة أحبائه بما في ذلك والديه علي ودلال اللذين يتجاوزان السبعين من عمرهما.
وقال المراعي: "من الجيد قدرتك على إخراج الناس من أوضاعهم السيئة، ولا يهم المال، نحن محظوظون أن أوضاعنا المالية جيدة ونستطيع الدفع، ثمة أشخاص في خطر أكبر، وفقدوا زوجا أو زوجة أو طفل ولا يملكون أحدا يرعاهم ويكفلهم".
برنامج الكفالة المجتمعية تم توسيع نطاقه هذا الشهر في الموازنة الفيدرالية ليشمل حوالي 1000 شخص سنويا بدلا من 500.
يأتي ذلك ضمن برنامج إنساني لرعاية اللاجئين يستهدف استقبال 18750 لاجئا سنويا.
سام المراعي جلب والديه وشقيقته إلى أستراليا من العراق عام 2014 من خلال برنامج كفالة اللاجئين
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- سام العراقي يحكي كيف أحضر عائلته إلى أستراليا
- رئيس المخابرات الأسترالية يحرج هانسون: لا نخشى البرقع والإرهاب لا يرتبط باللاجئين
- البدانة في أستراليا.. كارثة مزمنة
- داعية شيعي في أستراليا : الإسلام "دين حرب"
- خبر سار لأصحاب المعاشات في أستراليا
- دراسة: الأطفال الفقراء يبلغون أسرع من الأثرياء
- موقع أسترالي: وزير الهجرة يشيطن اللاجئين
- مدرسة الملك فهد تطالب الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية بإعادة 45 مليون دولار
- رئيس وزراء أستراليا بعد نتائج حصار مقهى سيدني: ينبغي تدخل الجيش
- طالبة جامعة ماكواري الأسترالية تحكي معاناتها مع "بورنو الانتقام"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)