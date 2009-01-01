ديلي ميل: إمام شيعي يشعل غضب مسلمي أستراليا

الإمام الشيعي محمد التوحيدي

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت صحيفة الديلي ميل إن العديد من مسلمي أستراليا يشعرون بالغضب تجاه دعوات "إصلاح الإسلام" التي يطالب بها الإمام الشيعي محمد التوحيدي.

وذكر الإمام الشيعي محمد التوحيدي أن أستراليا تمتلئ بدعاة متشددين يأمرون المسلمين بانتهاج حياة تتسم باضطهاد الآخرين.

ديلي ميل أستراليا رصدت سلسلة من التعليقات المتشددة تفوه بها شيوخ في سيدني.

ويتضمن ذلك القول إن المسلمات لا ينبغي عليهن "نتف" حواجبهن، أو كشف آذانهن أو رقابهن على الملأ.

وعلاوة على ذلك، حظر بعض الشيوخ اصطفاف الرجال في حمامات عامة للتبول وذكروا أن ذلك بمثابة تشبه بالحيوانات.

الشيخ التوحيدي الذي ينبذ المسلمون دعواته لإجراء "إصلاحات إسلامية" أدان ما وصفه بـ" مواقف الشريعة المتشددة".

وزعم التوحيدي أن المسلمين في أستراليا يتعرضون للاضطهاد ويشعرون بالاكتئاب من مثل هذه التعليقات التي تمنعهم "أن يكونوا جزءا من العالم".

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العديد من الأستراليات المسلمات مثل الأكاديمية سوزان كارلاند والمذيعة التلفزيونية ياسمين عبد المجيد حذرن من الملابس التي تعرض الأذنين.

التوحيدي هو داعية شيعي من جنوب أستراليا.

وأثار التوحيدي الغضب الخميس الماضي بعد مناظرته مع الناشط الإسلامي والطبيب الدكتور جمال ريفي.

ولوح التوحيدي بعلم للقاعدة خلال برنامج "صن رايز" بالقناة السابعة زاعما أنه اشتراه من متجر بملبورن.

واستطرد أن الدين الإسلامي يغزوه التطرف.

لكن ريفي رفض آراء التوحيدي قائلا إن النشطاء الإسلاميين أدانوا بأعلى صوت لهم الهجمات الإرهابية.

التوحيدي هو نجل العراقي المولد آية الله، وأشار إلى تبنيه الآراء السياسية للمحافظين.

المصدر: dailymail.co.uk رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا