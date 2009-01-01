دُمَى أطفال جنسية تنتشر في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انتشر في أستراليا اتجاه شرير يتمثل في زيادة وتيرة استيراد دُمَى جنسية على شكل فتيات صغيرات مصنوعة من السليكون وتبدو وكأنها من "لحم ودم".

ويكشف بحث بسيط عبر الإنترنت أن دمى الأطفال الجنسية من السهل شراؤها إلكترونيا بمبلغ لا يتجاوز 500 دولار.

ويستطيع الزبائن اختيار الخصائص التي يرغبونها مثل الشعر ولون العين، وشكل الملابس، وحتى نوع الزي المدرسي الذي ترتديه الدمية.

وبجانب البشرة الناعمة للدمية التي تشبه الملمس الحقيقي لطفلة بشرية، ثمة شتابه في الطول الذي يتراوح بين 100-140 سم، والوزن الذي يبلغ 20 كجم.

وقالت صحيفة الديلي تليجراف إن وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية كشفت أنها تحققق في 11 قضية استيراد دمى جنسية.

من جانبه، قال وايان بوشهورن مساعد مفوض قوات الحدود الأسترالية إن السلطات تبحث في أسباب زيادة محاولات شراء الدمى الجنسية الشبيهة بالطفل.

واستطرد: "لدينا في الوقت الراهن تحقيقات في استيراد 11 دمية جنسية".

آدم واشبورن، مؤسس "مقاتلون ضد انتهاكات الأطفال في أستراليا قال إن صعود شراء الدمى الجنسية "اتجاه شرير".

موقع التسوق الإلكتروني "AliExpress" بادر بحظر العديد من بائعي تلك الدمى الجنسية بعد تحقيق صحيفة الديلي تليغراف.

وقال متحدث باسم قوات الحدود الأسترالية إن مثل هذه العرائس تصنف على أنها "سلع بغيضة".

ومنذ 2013، ضبطت أستراليا 23 دمية أطفال جنسية.

المصدر: au.news.yahoo.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا