إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | دُمَى أطفال جنسية تنتشر في أستراليا
المصنفة ايضاً في: منوعات, استراليا

دُمَى أطفال جنسية تنتشر في أستراليا

آخر تحديث: منذ 14 دقيقة
المصدر: au.news.yahoo.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 288
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
دُمَى أطفال جنسية تنتشر في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انتشر في أستراليا اتجاه شرير يتمثل في زيادة وتيرة استيراد دُمَى جنسية على شكل فتيات صغيرات مصنوعة من السليكون وتبدو وكأنها من "لحم ودم".

 

ويكشف بحث بسيط عبر الإنترنت أن دمى الأطفال الجنسية من السهل شراؤها إلكترونيا بمبلغ لا يتجاوز 500 دولار.

 

ويستطيع الزبائن اختيار الخصائص التي يرغبونها مثل الشعر ولون العين، وشكل الملابس، وحتى نوع الزي المدرسي الذي ترتديه الدمية.

 

وبجانب البشرة الناعمة للدمية التي تشبه الملمس الحقيقي لطفلة بشرية، ثمة شتابه في الطول الذي يتراوح بين 100-140 سم، والوزن الذي يبلغ 20 كجم.

 

وقالت صحيفة الديلي تليجراف إن وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية كشفت أنها تحققق في 11 قضية استيراد دمى جنسية.

 

 

من جانبه، قال وايان بوشهورن مساعد مفوض قوات الحدود الأسترالية إن السلطات تبحث في أسباب زيادة محاولات شراء الدمى الجنسية الشبيهة بالطفل.

 

واستطرد: "لدينا في الوقت الراهن تحقيقات في استيراد 11 دمية جنسية".

 

آدم واشبورن، مؤسس "مقاتلون ضد انتهاكات الأطفال في أستراليا قال إن صعود شراء الدمى الجنسية "اتجاه شرير".

موقع التسوق الإلكتروني "AliExpress" بادر بحظر العديد من بائعي تلك الدمى الجنسية بعد تحقيق صحيفة الديلي تليغراف.

 

وقال متحدث باسم قوات الحدود الأسترالية إن مثل هذه العرائس تصنف على أنها "سلع بغيضة".

 

ومنذ 2013، ضبطت أستراليا 23 دمية أطفال جنسية.

 

المصدر: au.news.yahoo.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)