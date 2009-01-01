هيئة أسترالية تقدم نصائح للمسلمين لخداع أمن المطارات

وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون قلق بشأن نصائح سفر قدمتها هيئة إسلامية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وجهت هيئة إسلامية نصائح للمسلمين الراغبين في السفر خارج أستراليا بالتخلص من الملفات المخزنة داخل هواتفهم المحمولة وغيرها من الأجهزة، وحذف أي آثار لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الرسائل، والصور العنيفة.

جاء ذلك وفقا للنصائح التي وجهتها الشبكة الإسلامية القانونية بنيو ساوث ويلز، مما أثار مخاوف من أن يستغلها إرهابيون محتملون في خداع السلطات الأمنية بالمطارات الأسترالية.

من جانبه، تحدث وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر دوتون عن قلقه البالغ تجاه النصائح، مشيرا إلى أنه بعث خطابا إلى الشبكة الإسلامية القانونية بنيو ساوث ويلز طالبا منهم توضيحات بشأن الغرض الحقيقي من تقديم النصيحة.

وقال دوتون: "في ظل المناخ الدولي الراهن، أشعر بالقلق الشديد من أن هذه الإرشادات يمكن أن تفسر بأنها نصائح لمراوغة قوات الحدود، وإخفاء الأنشطة غير المشروعة".

وجاء خطاب دوتون بعد أن سلطت صحيفة الأستراليان الضوء على النصائح المذكورة.

واستطرد الوزير: "قوات الحدود تحمي الأستراليين وغير الأستراليين على حد سواء، أثناء عبورهم حدودنا يوميا، لذلك من المهم تقديم الدعم لهم لتأدية مهام عملهم بكفاءة".

نصائح السفر وردت في النسخة الأحدث من دليل الشبكة الإسلامية القانونية التي نشرت هذا الشهر.

وتنصح الشبكة هؤلاء الذين يخططون إلى السفر للخارج بتجريد مخزون هواتفهم الجوالة وأجهزة الحاسوب المحمولة وبطاقات الشرائح ، لإلغاء أي آثار إلكترونية لهم.

وتابعت النصيحة: "تخلصوا من مخزون الهواتف، بما في ذلك واتس آب وفيسبوك، واحذفوا أي صور أو فيديوهات يمكن أن يساء تفسيرها باعتبارها تشجع على العنف".

وواصلت النصائح: "قوموا بتسجيل الخروج من أي بريد إلكتروني أو حسابات أخرى قبل السفر، ولا تحملوا صورا مثيرة للشكوك".

الدليل المذكور نشر للمرة الأولى عام 2004 كرد فعل لرغبة داخل المجتمع الإسلامي لتفهم أفضل للقوانين المناهضة للإرهاب، وتم تحديثه عدة مرات.

المصدر: The Australian رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا