أستراليا.. قرار يصدم بلديات نيو ساوث ويلز

وزير التخطيط والإسكان بنيو ساوث ويلز أنتوني روبرتس

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المقرر تجريد بلديات نيو ساوث ويلز من سلطة البت في طلبات مشروعات التنمية، وإسناد ذلك إلى لجان تخطيط مستقلة عبر أنحاء الولاية.

الخطوة ينظر إليها داخل حكومة نيو ساوث ويلز باعتبارها إجراء نزاهة يتوافق كذلك مع مطالبات المعارضة بضرورة حظر المطورين العقاريين من الترشح للبلديات.

من جانبه، طالب قائد المعارضة بنيو ساوث ويلز لوك فولي بضرورة فرض الحظر المشار إليه على خلفية الغضب الناجم من صفقات البيزنس التي أبرمها نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر.

وبحسب التعديلات التي من المقرر أن تعرض على مجلس الوزراء الخميس، سيكون إلزاميا على كافة مجالس البلديات الاعتماد على لجان مستقلة لتحديد الطلبات المتعلقة بقيمة محددة.

لكن الاعتماد على مثل هذه اللجان المستقلة سيكون اختياريا في البلديات الإقليمية الأصغر نطاقا.

الخطوة المذكورة تنذر بفتح جبهة جديدة في حرب حكومة برجكليان مع البلديات التي اشتعلت على خلفية دمج بعضها.

وفي يناير الماضي، نشر وزير التخطيط بالولاية الأسترالية روب ستوكس تغييرات جذرية في قانون التخطيط بنيو ساوث ويلز والذي تمنحه سلطة منح أوامر للبلديات للاعتماد على لجان مستقلة للبت في طلبات التنمية في ظروف محددة.

وكان حفل الزفاف الباذخ لسليم مهاجر عام 2015 وغلقه أحد الشوارع، قد أثار موجة من التدقيق في صفقاته المالية، بينما كان مسؤولا في بلدية أوبرن.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا