أستراليا.. محاكمة عبيد ونجله وماكدونالد بتهمة التآمر

من اليسار إيدي عبيد وأيان ماكدونالد وموسى عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ألزمت السلطات الأسترالية السياسي العمالي السابق بنيو ساوث ويلز إيدي عبيد، ونجله موسى عبيدن ووزير الطاقة الأسبق بالولاية أيان ماكدونالد بالوقوف أمام المحاكمة بتهمة التآمر وسوء السلوك أثناء تأدية منصب عام.

وكان الثلاثي المذكور قد اتهموا عام 2015 على خلفية تحقيق أجرته مفوضية مكافحة الفساد بالولاية بشأن رخصة تعدين فحم على أرض تملكها عائلة عبيد في بيلونغ فالي، بالقرب من مادجي.

وكشف تحقيق مفوضية الفساد أن عائلة عبيد حققت ثروة قدرها 30 مليون دولار من الصفقة التي شملت منح رخصة التعدين على مزرعة مملوكة للعائلة.

وكان موعد الجلسة الإجرائية للمحاكمة قد تم تأجيله عدة مرات على خلفية الأوضاع الصحية لإيدي عبيد الذي تجاوز السبعين من عمره.

وخلال الجلسة الإجرائية ظهر إيدي عبيد من خلال رابط فيديو، وبدا مرتديا زيا أخضر اللون.

يذكر أن إيدي عبيد يقضي الآن عقوبة السجن 5 سنوات، بينها 3 سنوات حد أدنى، بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده منصبا عاما.

وخلال الجلسة، ظهر ماكدونالد في قفص الاتهام، ملتحيا ومرتديا بزة سوداء ورابطة عنق.

ومن المقرر عودة الثلاثي إلى المحكمة في التاسع من يونيو المقبل.

المصدر: abc.net.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا