أستراليا.. أسرار مذهلة عن عصابة الكوكايين في سيدني

ضبط أموال ومخدرات أثناء حملة مداهمة عام 2015.

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تقارير أن أعضاء عصابة الكوكاكيين التي دأبت على توزيع المخدرات على آلاف الأشخاص في سيدني والأحياء الشرقية اعتادوا التباهي بأنهم غير قابلين للمساس.

وكشفت صحيفة الصن هيرالد بعض الأسرار الداخلية للعصابة بعد أن أقر العديد من أعضائها بالذنب بتهمة الإتجار بالمخدرات.

جورج جرجس من بونداي أخبر رئيسه أنه فعل كل ما في وسعه لتقليص احتمالات إلقاء القبض عليه

أندرو هادي، 30 عاما، فني كهرباء في ميريلاند، وبيو غرينتري، 30 عاما، كانا يديران العصابة من المنزل، ويوظفون ستة سائقين يعملون على تلبية شهية سيدني المفتوحة للكوكايين.

الراغبون في الشراء كانوا يكتبون رسائل نصية إلى هادي أو غرينتري يطلبون فيها "تذاكر عرض الصخرة" أو "بيرة"، وهي كلمات مشفرة للحصول على لفافة 0.5 جرام كوكايين مقابل 200 دولار.

صورة للشرطة وهي تلقي القبض على أنسليم لي في "دولويتش هيل" عام 2014

وكان كل سائق في العصابة المذكورة يعمل 12ساعة يوميا، ويصل إلى مختلف الأماكن.

وفي كل "شفت" عمل، يسلم كل سائق حوالي 60 لفافة من الهيروين، ويحصل من القائمين على العصابة على مبلغ يتراوح بين 150-200 دولار لكل 6 لفافات مباعة.

ليزا مونرو، مديرة النيابات العامة السابقة، كانت إحدى الزبائن التي تتعامل مع عصابة الكوكايين، ودخلت دائرة اهتمام الشرطة بعد رؤيتها في مكان مشبوه بتجارة المخدرات في 10 يوليو 2015، وفقدت "الوظيفة الحلم" بعد اتهامها بحيازة مخدرات.

جورج جرجس، 33 عاما، عارض بونداي ورجل المشروعات كان بين قائمة السائقين التابعين لعصابة الكوكايين، واعتاد توصيل المخدرات باستخدام سيارته السوداء "لكزس".

جورج جرجس أثناء مغادرته المحكمة هذا الشهر بعد إقراره بالذنب بتهمة توصيل الكوكايين إلى 1015 شخصا.

لكن العصابة أيضا بدت وكأنها تجند في صفوفها أشخاصا يائسين، مثل جريمي نايتإنجيل، الأب لخمسة أبناء والبالغ من العمر 42 عاما، والذي بدأ توصيل المخدرات لأن نجله كان على أجهزة الإنعاش الطبية بعد حادث سيارة، ويحتاج إلى المال.

مايكل بيشوب، سائق آخر بالعصابة، أخبر الشرطة أنه كان مدينا بالكثير من ديون الكوكايين لصديقه أنسليم لي، ولذلك اضطر إلى العمل في توصيل البضاعة بعض الأيام في الأسبوع لسداد الديون.

مايكل بيشوب، 40 عاما قال للشرطة: "كنت غبيا عندما فعلت ذلك".

كل أسبوع كان هادي وغرينتري يرتبون مع السائقين لزيارة لي، الذين يشيرون إليه بكلمة "الصين" ليحصلون على كمية المخدرات التي ترغب العصابة في ترويجها.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا