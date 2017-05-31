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باحث أسترالي: ينبغي رفع سن رعاية المشردين إلى 21 عاما

آخر تحديث: منذ 22 دقيقة
المصدر: abc.net.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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باحث أسترالي: ينبغي رفع سن رعاية المشردين إلى 21 عاما

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال فيليت ميندس البروفيسور المساعد بجامعة موناش إنه ينبغي على أستراليا أن ترفع سن المستحقين للرعاية الحكومية من الصغار المشردين الذين لا يوجد مأوى سكني لهم إلى 21 عاما.

 

وأضافت الباحث أن تنفيذ ذلك سيجلب مكاسب اقتصادية واجتماعية هائلة إلى أستراليا.

 

يذكر أن أستراليا تقدم حاليا خدمة إيواء الأطفال والمراهقين المشردين حتى سن 18 عاما في منازل آمنة تحت رعاية وحماية الحكومة.

 

ميندس لفت إلى ان أن المملكة المتحدة مدت نطاق سن الرعاية إلى 21 عاما قبل 15 سنة، مشيرا إلى بواعث القلق من عدم مواكبة أستراليا أحدث النتائج البحثية في هذا المجال.

 

وأضاف: "على المستوى السطحي، ربما يبدو أن الحكومة ستنفق المزيد من المال، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الإنفاق السنوي على برنامج "الرعاية خارج المنزل" يبلغ 2.1 مليار دولار".

واستدرك: "لكن البحث أظهر أن مد الحد الأقصى إلى 21 عاما سيجعل كل دولار يتم إنفاقه يعود إلى الاقتصاد الأسترالي بدولارين".

 

ومضى يقول: "الإحصائيات تشير إلى أن 63 % من المشردين الشباب كانوا في رعاية الدولة في مرحلة صغيرة، وإلى أن 30 % من الذين يغادرون مراكز الرعاية عاطلون لا يجدون عملا".

 

ويتعاون مندس مع منظمات غير حكومية مثل "أنجليكير" للضغط من أجل إحداث تغيير.

 

لكن ديل ويكفيلد وزيرة العائلات قالت إن زيادة سن الرعاية ليست على جدول أعمال الحكومة.

 

المصدر: abc.net.au
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