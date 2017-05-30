أستراليا: مفاجأة غير سارة في فواتير الكهرباء بنيو ساوث ويلز

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف بحث أسترالي جديد ان عائلات نيو ساوث ويلز الذين انتقلوا إلى طريقة "وقت الاستخدام" بدلا من "السعر الموحد" في حساب فاتورة الكهرباء الخاصة بهم يتكبدون مبلغا سنويا إضافيا يبلغ حوالي 370 دولار.

ومع تطبيق العدادات الذكية في كافة أنحاء الولاية، تدفع شركات الطاقة الزبائن إلى الاشتراك في خطط اسعار مرنة يختلف فيها السعر وفقا لوقت استخدام الكهرباء.

وفي بعض الأحيان، قد تبلغ قيمة استخدام الكهرباء في أوقات الذروة أربعة أضعاف الأوقات العادية.

وقال بحث أجرته مؤسسة كانستار بلو": "بينما قد تبدو طريقة "وقت الاستخدام" أكثر توفيرا لميزانية المواطن، لكن الواقع أن متوسط ما تتكبده عائلة مكونة من 5 أفراد يزيد بمقدار 92 دولارا كل ربع عام، أو بمقدار 368 دولارا كل عام، مقارنة بطريقة السعر الموحد".

واعتمد البحث على أن العائلات تستهلك حوالي 30 % من الطاقة في أوقات الذروة.

واستخدم القائمون على الطريقة البحثية متوسط الأسعار التي حددتها أكبر 5 شركات طاقة (إي جي إل، اوريجين إنرجي، إنرجي استراليا، دودو باور و Gas and Simply Energy).

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا