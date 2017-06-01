نيو ساوث ويلز تعلن حزمة إصلاحات لتسهيل شراء المنزل الأول

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف السيطرة على أزمة الغلاء العقاري، ومساعدة الراغبين في شراء المنزل الأول.

وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيصبح الراغبون في شراء المنزل الأول أكثر قدرة على تحقيق أحلامهم، حيث تنازلت الحكومة عن حوالي مليار دولار من ضريبة الدمغة العقارية، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بالمستثمرين العقاريين.

جاء ذلك في سياق إصلاحات كشفت عنها رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديز برجكليان تستهدف زيادة القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل.

لكن بالرغم من ذلك، وجه البعض انتقادات للحكومة جراء غياب إي إجراءات لبناء مساكن بأسعار معقولة لأصحاب الأجور المنخفضة والمتوسطة مثل الممرضات والعاملين ورجال الشرطة.

ووفقا لحزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها الخميس، فإن الراغبين في شراء المنزل الأول بسعر يصل إلى 650 ألف دولار سوف يتم إعفاؤهم من ضريبة الدمغة العقارية بدءا من 1 يوليو 2017.

أما الراغبون في شراء السكن الأول بقيمة تتراوح بين 650000 دولار حتى 800 ألف دولار فسوف يحصلون على خصومات في ضريبة الدمغة العقارية.

الإصلاحات الجديدة ترفع الحد الأقصى للإعفاء من ضريبة الدمغة من 550000 دولار إلى 650 ألف دولار.

ومن المتوقع أن توفر التغييرات حوالي 24740 دولار للراغبين في شراء المنزل الأول بولاية نيو ساوث ويلز.

وعلاوة على ذلك، تتضمن الإصلاحات الجديدة إلغاء 9 % ضريبة كان يتكبدها المقترضون من البنوك بنظام الرهون العقارية لشراء المنزل الأول.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا