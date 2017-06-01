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أستراليا.. تقرير: محامي عبيد السابق أخذ 24 مليون دولار من عملية ابتزاز
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تحقيقات تورط سيفاج شالابيان المحامي السابق لسياسي نيو ساوث ويلز السابق المسجون حاليا إيدي عبيد في عملية ابتزاز حصل خلالها على 24 مليون دولار.
جاء ذلك في سياق تحقيقات أكبر نطاقا حول فضيحة احتيال ضريبي غير معتادة.
واتُهم تسعة أشخاص في خطة احتيال ضريبي بقيمة 165 مليون دولار من خلال شبكة من شركات "جداول الرواتب"
المجموعة المذكورة تتضمن نجل وابنة مايكل كرانستون نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي.
وفي تطور مذهل، علمت التحقيقات أن المحامي سيفاج شالابيان، الذي لم يتهم بعد، أخذ 24 مليون دولار بطريقة الابتزاز.
وبدأ شالابيان، 47 عاما، في تأسيس شركة المحاماة "لاندز ليجال" عام 2004 مع زميل سابق له.
واعترف شالابيان في وقت سابق أمام المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد أنه ساعد عائلة عبيد في خلق سلسلة من الشركات والحسابات بهدف التستر على 30 مليون دولار حصيلة صفقة تعدين فحم فاسدة.
وفي فبراير، انقلب دانيال روتستانكوفسكي عضو المجوعة على المتآمرين معه، وابتز أموالا.
وزُرع جهاز تنصت في مكتب Clamenz Lawyers حيث كشف عن مقابلة في 1 فبراير بين آدم كرانستون، وديف مينونن محامي الشؤون الضريبية في "كلامينز"، وشركاء كرانستون في البيزنس، جاسون أنلي وسيمون أنكيتيل، وروستانكوفسكي، والإعلامي المخضرم ستيف باريت.
آدم كرانستون أنفق ملايين الدولارت على شراء سيارات فارهة وسيارات سباق، جراء خطة احتيال.
ووفقا لبيان الشرطة الذي أوردته وثائق قضائية الشهر الماضي، فقد طلب روستانكوفسكي وباريت 5 مليون دولار وهددا بفضح أعضاء التشكيل العصابي في الإعلام.
روستانكوفسكي أخبر المجموعة أنه ألقى نظرة في تلك الأمور الضريبية، مشيرا إلى اعتقاده أن شخصا ما أخذ 25 مليون دولار.
نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي مايكل كرانستون أمام المحكمة الشهر الماضي
وذكرت تقارير أن مينون جادل في المبلغ المطلوب لكنه دفع في النهاية مع وعد عدم إخطار الإعلام والسلطات.
ولا يواجه باريت اتهامات، لكن روستانكوفسكي وجهت إليه اتهامات بالابتزاز.
دانيال روتانكوفسكي حصل على مال من خلال الابتزاز
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