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أستراليا.. السجن 10 سنوات لوزير الطاقة السابق أيان ماكدونالد

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. السجن 10 سنوات لوزير الطاقة السابق أيان ماكدونالد
وزير الطاقة السابق بنيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد في طريقه للمحكمة

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قررت المحكمة الأسترالية العليا سجن وزير الطاقة السابق بنيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد 10 سنوات بتهمة سوء السلوك الجنائي بعد أن منح رخصة تعدين فحم مربحة إلى شركة يملكها الزعيم النقابي السابق جون ميتيلاند بدون مناقصة.

 

ماكدونالد هو ثاني سياسي أسترالي سابق بنيو ساوث ويلز يصدر ضده حكم بالسجن خلال العام الأخير بعد حليفه السياسي السابق إيدي عبيد المسجون بتهمة سوء السلوك أثناء توليه منصبا عاما.

 

يأتي ذلك على خلفية تحقيقات مشتعلة أجرتها المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بنيو ساوث ويلز وبدأت في نوفمبر 2012.

 

وقال القاضية كريستين آدمسون إن الصفقة التي أبرمها ماكدونالد مع شركة "دويلز جريك ماينينج" أُعلنت بشكل متعمد عشية أعياد الميلاد في 2008 حتى تمر بدون ملاحظة.

 

وأردفت القاضية: "سلوكيات ماكدونالد خدعت سكان نيو ساوث ويلز".

 

وفي حكم مفصل، استغرق أكثر من 3 ساعات، قالت القاضية إن ماكدونالد تصرف بشكل "ملتوي" ولم يكن جديرا بمنصبه.

 

ورغم أن النيابة ذكرت أن ماكدونالد تصرف بدافع إفادة "صديقه" أو للحصول على دعم سياسي، إلا أن القاضية آدمسون قالت إنه لا توجد دوافع واضحة.

 

جون ميتيلاند نقل إلى السجن الجمعة بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بسجنه 6 سنوات

 

وقررت القاضية سجن ماكدونالد 10 سنوات، مع إمكانية الإفراج المبكر بعد 7 سنوات، تنتهي في 25 مايو 2024.

 

وقال محامي ماكدونالد إنه يعتزم الاستئناف على قرار إدانة موكله، نافيا "بشدة" ضلوع الوزير السابق في مخالفات.

 

وأردف المحامي أن موكله دائما كان ينظر للمصلحة العامة، ويهتم بشكل خاص بالحفاظ على أرواح عمال المناجم.

 

 

الكلابشات في يد ماكدونالد

 

وعلاوة على ذلك، أصدرت المحكمة قرارا بحسب النقابي السابق جون ميتيلاند 7 سنوات.

 

من جانبه، قال زعيم المعارضة بنيو ساوث ويلز لوك فولي إن قرار المحكمة يمثل تبرئة لمفوضية مكافحة الفساد التي طالتها الكثير من الانتقادات في السنوات الأخيرة.

 

وتابع: "لقد سعيت إلى إنهاء المشوار السياسي لماكدونالد عام 2006، وأرحب بقرار المحكمة".

 

ويواجه ماكدونالد وإيدي عبيد ونجله موسى محاكمة أخرى بشأن صفقة تعدين فحم مشبوهة بمنطقة بيلونغ فالي.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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