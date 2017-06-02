الكاردينال الأسترالي جورج بيل: لم أتحرش جنسيا بالأطفال وأشعر أنني "مُعلّق"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال الكاردينال الأسترالي البارز جورج بيل إن موقفه ما زال معلقا، مشيرا إلى أنه ينتظر قرار شرطة فيكتوريا إذا ما كانت ستمضي قدما في مقاضاته بشأن اتهامات تتعلق بانتهاكات جنسية قديمة ضد أطفال، مؤكدا براءته من الادعاءات.

وبدا الكاردينال بيل أقل قوة عندما واجه جلسة تحقيق خاصة في روما من خلال ممثلين عن "اللجنة الملكية" الأسترالية التي تحقق في انتهاكات جنسية تعرض لها الأطفال في مؤسسات دينية وغيرها.

ونقلت صحيفة الأستراليان عن الكاردينال بيل قوله إنه برئ من الاتهامات الموجهة له.

وفسر ذلك قائلا: "دعوني أكرر ما قلته، أنا لست مذنبا، وتعاونت بشكل تام مع المحققين، وسوف أواصل تعاوني، وانتظر القرار".

وردا على سؤال عن شعوره في الوقت الحالي، أجاب بيل: "أشعر أنني معلق".

ومن المتوقع أن يصدر في القريب العاجل القرار الحاسم بشأن اتهام الكاردينال بيل من عدمه في الادعاءات المنسوبة ضده، والتي تعزي إلى سبعينيات القرن الماضي.

لكن مفوض شرطة فيكتوريا جراهام أشتون ألمح إلى وجود انقسام في الآراء حول مسألة اتهام الكاردينال بيل.

واستطرد: "إذا أخذنا قرارا بعدم مقاضاة بيل، سنتواصل مع كافة الأطراف، أما إذا قررنا مقاضاته، سنسلك الإجراءات الطبيعية أولها تقديم مذكرة لتوقيف الكاردينال الذي يعيش في روما".

وكانت تحقيق يحمل اسم "العملية سانو" قد نظر في ادعاءات 10 أشخاص بتعرضهم لانتهاكات جنسية في مرحلة الطفولة خلال الفترة بين 1978-2001.

المصدر: The Australian رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا