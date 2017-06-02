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بحجة عدم ارتياح الزبائن.. معرض أسترالي يطرد طالبات مسلمات
بيرث, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أُجبرت طالبات مسلمات في بيرث على مغادرة معرض للتوظيف في مركز المؤتمرات بالمدينة الأسترالية بدعوى أن المتفرجين لا يشعرون بالارتياح من ملابسهن بسبب تفجير مانشستر الذي وقع الشهر الماضي ببريطانيا.
وتذمر بعض المشاركين في المعرض من أن الحجاب الذي ترتديه الطالبات يجعلهم لا يشعرون بالراحة بعد تفجير مانشستر، وطلبوا من موظفي مركز المؤتمرات طردهن من المكان.
وأكد مركز بيرث للمؤتمرات والمعارض أنه تلقى اتصالات بشأن حادث تمييز عنصري ضد المسلمات في 26 مايو، لكنه نفى ضلوع موظفيه في الأزمة.
وجاء الحادث العنصري بعد حوالي اسبوع من قتل سلمان عبيدي 22 شخصا في تفجير انتحاري بمانشستر أثناء حفل للمطربة اريانا جراند.
مركز بيرث للمؤتمرات
وقالت والدة إحدى الطالبات المشاركات، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن نجلتها البالغة من العمر 16 عاما ذهبت مع زميلات المدرسة إلى معرض التوظيف في مركز المؤتمرات الأسبوع الماضي، لكنهن فوجئن بالمدرس يقول إن عليهن المغادرة بعد تناول الغداء.
وأردفت الأم: "لست غاضبة، لكنني حزينة فقط".
ومضت تقول: "أشعر بالأسف أن ابنتي ذهبت إلى الرحلة ولم تستمتع بها، إنها فرصة لزيادة الوعي والفهم بمشاعر المسلمات في أستراليا".
وفسرت ذلك قائلة: "كيف يعتقد البعض أن ما ترتديه الطالبات يرتبط بشي ء ما حدث في مكان آخر".
وتابعت: "لو كنت هناك كنت سأطرح تساؤلات عن كيفية عدم الشعور بالراحة من ملابس الفتيات".
مريم فيزاده رئيسة مركز "سجل الإسلاموفوبيا في أستراليا" قالت إنها تشعر بالإحباط الشديد بعد معرفة ما حدث في مركز المؤتمرات.
وواصلت: "مجددا، نجد أنفسنا امام مثال للحكم المسبق الذي يستند إلى الجهل، يخلط فيه البعض بين ديانة 1.6 مليار مسلم وبين ممارسات إجرامية لمجموعة من الأشخاص يدعون انهم مسلمون".
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