إحصائيات: الإعفاءات الضريبية الجديدة تشمل ربع منازل سيدني

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات ان حوالي 25 % من العقارات السكنية المباعة في سيدني العام الماضي ينطبق عليها الإعفاءات الكاملة من ضريبة الدمغة العقارية بموجب الإصلاحات التي أعلنتها حكومة نيو ساوث ويلز بهدف مساعدة الراغبين في شراء المنزل الأول.

وعلاوة على ذلك، فإن 40 % من المنازل المباعة العام الماضي ينطبق عليها بعض التخفيضات الضريبية.

وبالنظر إلى ان متوسط سعر المنزل في سيدني يتجاوز قليلا مليون دولار، سيتعين على الراغبين في شراء المنزل الأول البحث خارج المدينة للتمتع بالمزايا الكاملة التي أعلنتها حكومة برجكليان، وهي حزمة إصلاحات تستهدف المساعدة على تحمل شراء سكن، بحسب شركة التحليل العقاري "كورلوجيك".

وبحسب السياسة الجديدة التي جرى إعلانها الخميس، فإن مشتري المنزل الأول سيتم إعفاؤه من ضريبة الدمغة العقارية إذا كان السعر أقل من 650 ألف دولار.

ويتمتع المشترون بخصومات من الضريبة المذكورة إذا لم يتجاوز سعر العقار 800 ألف دولار.

45 % من العقارات المباعة في نيو ساوث ويلز العام الماضي كانت أقل من مستوى 650 ألف دولار، لكن تلك النسبة تنخفض إلى 26 % في مناطق سيدني الحضرية، وفقا للإحصائيات.

تيم لوليس رئيس وحدة الأبحاث في "كورلوجيك" قال إن الخطة الحكومية سيكون لديها عواقب إيجابية وسلبية على مدى سوق الإسكان بنيو ساوث ويلز، بما في ذلك زيادة أسعار المنازل على المدى الطويل.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا