- رسائل العتيبة تكشف العلاقة السرية بين الإمارات وإسرائيل
- نادية مراد عادت إلى سنجار ... و سليماني يرسم الخريطة
- فيدال يقود تشيلي إلى فوز صريح على بوركينا فاسو
- لبنان على موعدٍ مع إقرار قانون الانتخاب في 12 الجاري
- بري مطمئن لمعالجة تفاصيل قانون الانتخاب: الاتفاق السياسي حصل والأمور ستذلل
- أسبوع الاختبار الانتخابي الأخير وبري حدد 12 يونيو لمناقشة القانون
- المعركة على سورية معركة الجغرافيا والتاريخ لفكفكة المنطقة
- "المدارس الآمنة" تثير الجدل في أستراليا
- إحصائيات: الإعفاءات الضريبية الجديدة تشمل ربع منازل سيدني
- أطباء يدقون ناقوس الخطر: الشاطئ ملوَّث ومسرطن
- جريمة تهز بعبدا.. مقتل شيخ درزي على يد شيخ اخر
- "أمير الظلام" لمراقبة إيران.. الـ"سي آي إيه" يعيِّن مسلماً للتجسس على إيران لاحق بن لادن حتى قتله
- بحجة عدم ارتياح الزبائن.. معرض أسترالي يطرد طالبات مسلمات
- فيديو يوثّق ممارسة مراهقة الجنس مع والدها
- قادة العالم "الحقيقيون" يبدأون اجتماعهم السري.. وعنوان المؤتمر: معاقبة ترامب
- بالفيديو.. انفجار قوي يهز مدينة شيراز الإيرانية
- بدون تعليق
- اتجاه إلى تأجيل الانتخابات حتى آذار 2018
- قانون النسبيَّة على باب مجلس النواب... وبكركي تُبارك
- الانتخابات إلى الربيع
- أفكار لسدّ الفجوات .. ولقاء مُحتمل بين بري و«التيار»
- نصرالله «يتبنّى» باسيل في وعدٍ مُشابِه لدعْمه عون
- من يريد تفريغ المنطقة من النصارى؟
- الإفطار «أرجَأ الأزمة»... فهل يطويها «لـــينقذ العهد»؟
- كلفة الوصول متأخرين الى القرارات الضرورية
إحصائيات: الإعفاءات الضريبية الجديدة تشمل ربع منازل سيدني
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات ان حوالي 25 % من العقارات السكنية المباعة في سيدني العام الماضي ينطبق عليها الإعفاءات الكاملة من ضريبة الدمغة العقارية بموجب الإصلاحات التي أعلنتها حكومة نيو ساوث ويلز بهدف مساعدة الراغبين في شراء المنزل الأول.
وعلاوة على ذلك، فإن 40 % من المنازل المباعة العام الماضي ينطبق عليها بعض التخفيضات الضريبية.
وبالنظر إلى ان متوسط سعر المنزل في سيدني يتجاوز قليلا مليون دولار، سيتعين على الراغبين في شراء المنزل الأول البحث خارج المدينة للتمتع بالمزايا الكاملة التي أعلنتها حكومة برجكليان، وهي حزمة إصلاحات تستهدف المساعدة على تحمل شراء سكن، بحسب شركة التحليل العقاري "كورلوجيك".
وبحسب السياسة الجديدة التي جرى إعلانها الخميس، فإن مشتري المنزل الأول سيتم إعفاؤه من ضريبة الدمغة العقارية إذا كان السعر أقل من 650 ألف دولار.
ويتمتع المشترون بخصومات من الضريبة المذكورة إذا لم يتجاوز سعر العقار 800 ألف دولار.
45 % من العقارات المباعة في نيو ساوث ويلز العام الماضي كانت أقل من مستوى 650 ألف دولار، لكن تلك النسبة تنخفض إلى 26 % في مناطق سيدني الحضرية، وفقا للإحصائيات.
تيم لوليس رئيس وحدة الأبحاث في "كورلوجيك" قال إن الخطة الحكومية سيكون لديها عواقب إيجابية وسلبية على مدى سوق الإسكان بنيو ساوث ويلز، بما في ذلك زيادة أسعار المنازل على المدى الطويل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- "المدارس الآمنة" تثير الجدل في أستراليا
- إحصائيات: الإعفاءات الضريبية الجديدة تشمل ربع منازل سيدني
- بحجة عدم ارتياح الزبائن.. معرض أسترالي يطرد طالبات مسلمات
- أستراليا.. السجن 10 سنوات لوزير الطاقة السابق أيان ماكدونالد
- الكاردينال الأسترالي جورج بيل: لم أتحرش جنسيا بالأطفال وأشعر أنني "مُعلّق"
- أستراليا.. تقرير: محامي عبيد السابق أخذ 24 مليون دولار من عملية ابتزاز
- نيو ساوث ويلز تعلن حزمة إصلاحات لتسهيل شراء المنزل الأول
- أستراليا: مفاجأة غير سارة في فواتير الكهرباء بنيو ساوث ويلز
- باحث أسترالي: ينبغي رفع سن رعاية المشردين إلى 21 عاما
- أستراليا.. أسرار مذهلة عن عصابة الكوكايين في سيدني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)