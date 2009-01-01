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"المدارس الآمنة" تثير الجدل في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - لم يختلف برنامج المدارس الآمنة الجديد الذي أطلقته شبكة المدارس الكاثوليكية بأستراليا عن خطة سابقة أثارت الكثير من الجدل.
ويحمل البرنامج الجديد تشابها ملحوظا مع القديم في قاعدة البحث التي استند إليها، والاستنتاجات المنبثقة عنها.
البرنامج البديل يدعو إلى انتشار التنوع الجنسي في المدارس بين المراهقين، ليشمل توفير مكان آمن للمثليين ومتبايني الجنس بين المراهقين، ويروج لفكرة إنشاء "مدارس آمنة" ترتبط بالكثير من الجدل.
يذكر أن البرنامج السابق وصفه البعض بالمضلل عندما طبقت ولاية فيكتوريا فكرة "المدارس الآمنة".
محتويات البرنامج وضعتها منظمة "إدموند رايس إيديوكيشن أستراليا".
يذكر أن المنظمة المذكورة تقدم موارد وتدريب للمدارس الكاثوليكية الأسترالية كجزء من خطة لتوفير "بيئة تعليمية آمنة وشاملة لكافة الطلاب، لا سيما لمثليي الجنس.
لكن تلك المدارس الآمنة فقدت تمويلها الفيدرالي بعد أن وصفها الكثير من المنتقدون بغير الملائمة.
الكثير من الانتقادات جاءت من أعضاء بالمجتمع الكاثوليكي الذي مارس الكثير من الضغوط بالتعاون مع اللوبي المسيحي الأسترالي وبعض وسائل الإعلام لإثارة الشك والجدل في فكرة "المدارس الآمنة".
وكانت حكومة فكيتوريا الوحيدة التي استمرت في تمويل برنامج "المدارس الآمنة"، لكنها قررت قطع العلاقات مع أحد مؤسسي تلك المدارس روز وورد بعد غضب شعبي من تصريحات سياسية شخصية له.
وتقدم منظمة إدموند رايس إيديوكيشن أستراليا "تيارا تقدميا" من الكاثوليكية، وتدعو إلى توفير عناية خاصة للطلاب الذين يشعرون بأنهم مرفوضون أو منبوذون في المجتمع.
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العنكبوت الالكتروني
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