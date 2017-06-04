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أستراليا تخرج من قائمة أفضل 10 دول للمغتربين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - خرجت أستراليا من المراكز العشرة الأولى في قائمة أفضل الدول للمغتربين.
ورغم أن أسلوب الحياة والشمس والشواطئ ما زالت عناصر جذب في أستراليا لكن الدولة لا ينظر إليها باعتباره مكان يتطلع فيه المغترب إلى تحسين رحلته المهنية.
وتصدرت سنغافورة القائمة السنوية التي يصدرها "إتش إس بي سي".
واختار 57 % من المغتربين أستراليا للانتقال إلى مستوى حياة أكثر جودة.
وقال حوالي ثلثي المغتربين في أستراليا إن جودة الحياة هنا تتجاوز أوطانهم الأصلية.
لكن أستراليا خرجت من قائمة العشر الأوائل التي جاءت بالترتيب التالي:
1- سنغافورة
2- نيوزيلندا
3- كندا
4- جمهورية التشيك
5- سويسرا
6- النرويج
7- النمسا
8- السويد
9- البحرين
10- ألمانيا
بينما جاءت أستراليا في المركز الحادي عشر.
وتفوقت سنغافورة على أستراليا بشكل ملحوظ في المستقبل المهني، والأوضاع المالية، والفرص العائلية.
وذكر 62 % من المغتربين في سنغافورة أن الحياة في تلك الدولة الأسيوية حسنت من تقدمهم المهني.
وبالمقابل، لم تزد النسبة في أستراليا عن 46 % فحسب.
63 % من مغتربي سنغافورة قالوا إنهم يحصلون على أموال أكثر مما يتقاضونها في بلادهم الأم مقابل 48 % من المغتربين في أستراليا.
وحظيت حزمة الفوائد التي يحصل عليها الموظف المغترب في سنغافورة على نسبة عالية بلغت 72 % مقابل 25 % فحسب في أستراليا.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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