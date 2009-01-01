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- الشرطة تقتل رجلا احتجز رهينة في أستراليا
الشرطة تقتل رجلا احتجز رهينة في أستراليا
قتلت الشرطة الأسترالية، الاثنين، رجلا احتجز امرأة في شقة في ملبورن بعد العثور على جثة رجل آخر في مدخل البناية.
وتم تحرير المرأة بسلام، لكن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا أثناء مهاجمة الشرطة للبناية.
ولم تشر الشرطة إلى كون الحادثة متعلقة بالارهاب أم لا، وفق ما نقلت فرانس برس.
وأوردت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أن "الشرطة تمكنت من حل أزمة احتجاز رهينة في مجمع سكني في برايتون" أحد أحياء ملبورن.
وأشارت إلى أن "الشرطة أردت رجلا قتيلا في مجمع سكني في شارع باي قبل الساعة السادسة مساءا بقليل".
وأضاف البيان أن "الشرطة انقذت بسلام امرأة جرى احتجازها ضد إرداتها في شقة".
وسارعت الشرطة إلى البناية بعد بلاغ بحدوث تفجير في وقت سابق من الاثنين، لتجد جثة رجل في مدخل البناية.
وقالت الشرطة إن "رجلا آخر وجد مقتولا بجرح نتج عن طلق ناري في مدخل البناية بعد الساعة الرابعة بعد الظهر".
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