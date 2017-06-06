إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | شرطة استراليا تحقق في إعلان الدولة الإسلامية المسؤولية عن هجوم ملبورن
المصنفة ايضاً في: استراليا

شرطة استراليا تحقق في إعلان الدولة الإسلامية المسؤولية عن هجوم ملبورن

آخر تحديث: منذ 6 ساعة 31 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 116
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
شرطة استراليا تحقق في إعلان الدولة الإسلامية المسؤولية عن هجوم ملبورن
صورة أرشيفية حصلت عليها رويترز ليعقوب خيري في ملبورن. صورة لرويترز. تستخدم الصورة للأغراض التحريرية فقط ويحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في الأرشيف. يحظر استخدام الصورة داخل أستراليا أو نيوزيلندا.

سيدني (رويترز) - قالت الشرطة الاسترالية يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي إنها تتحقق من إعلان نشره تنظيم الدولة الإسلامية يعلن فيه أن أحد مقاتليه كان المسلح المسؤول عن واقعة احتجاز رهينة في ملبورن يوم الاثنين.

وقالت ناتالي سافينو المتحدثة باسم شرطة ولاية فيكتوريا "نحن على علم به لكنه يشكل جزءا من التحقيق".

وقالت الشرطة الاسترالية يوم الاثنين إنها قتلت بالرصاص مسلحا كان يحتجز امرأة رهينة في مدينة ملبورن.

وأعلنت استراليا، وهي حليفة مقربة للولايات المتحدة وتشارك في حملتها ضد التنظيم في سوريا والعراق، حالة التأهب القصوى تحسبا لاحتمال وقوع هجمات من متشددين محليين عادوا من القتال في الشرق الأوسط أو من مؤيديهم.

وقالت الشرطة في بيان إن ثلاثة من ضباط الشرطة أصيبوا في المواجهة التي استمرت أكثر من ساعة في بناية سكنية في ضاحية على الشاطئ في برايتون. وأضافوا أن رجلا ثانيا عثر عليه قتيلا في وقت سابق متأثرا بإصابته برصاصة.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا على الحساب الرسمي على تويتر إنها حاولت التفاوض مع رجل داخل شقة وأضافت "يُعتقد أن هناك امرأة معه لا يسمح لها بالمغادرة".

وبعد نحو الساعة قالت الشرطة إنها تمكنت من حل الموقف وإنقاذ المرأة.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين إن أحد مقاتليه مسؤول عن إطلاق رصاص واحتجاز رهينة في استراليا وإنه فعل ذلك لعضوية البلاد في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم "منفذ هجوم ملبورن في استراليا هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)