استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - القول بأن أستراليا تمتلك وفرة من الأطباء صحيح من الناحية الإحصائية، لكنه مشكوك فيه على المستوى التطبيقي لا سيما في المناطق الإقليمية والنائية.

ووفقا للإحصائيات التي تعزي إلى عام 2014، يوجد 3.5 طبيبا ممارسا لكل 1000 شخص في أستراليا، وترتفع النسبة إلى 4.4 في المدن الرئيسية.

ولم تشهد أستراليا من قبل مثل هذه المعدلات الكبيرة، ففي عام 2003، كان هناك 2.6 طبيبا لكل 1000 شخص، وهي نسبة تقترب من البلدان المحيطة مثل نيوزيلندا (2.8) ، والمملكة المتحدة(2.8) وكندا (2.6)، والولايات المتحدة (2.6).

وبالرغم من ذلك، عندما كان المعدل في أستراليا 2.6، ضاعف المسؤولون أعداد الكليات الطبية، وزاد عدد خريجي الطب ثلاثة أضعاف في فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات.

ثمة سؤال يطرح نفسه، إذا كانت أستراليا تمتلك كل هذا العدد من الأطباء، لماذا ما تزال في حاجة إلى استيراد أعداد كبيرة من الأطباء من الخارج؟

ومن أجل سد النقص، منحت الحكومة الأستراليا 2820 تأشيرة عمل إلى أطباء متدربين أجانب عام 2014-15.

وفي نفس العام المذكور، بلغ عدد خريجي كليات الطب الأسترالية 3547.

مثل هذه المستويات الأسطورية من الأطباء من الداخل والخارج أمر مألوف على المستوى الدولي.

وتحتل أستراليا مكانة متقدمة عالميا في هذا الصدد بين البلدان الثرية، ولا يضاهيها إلا الدنمارك وأيرلندا.

بيد أنه ثمة شعور بوجود نقص في الأطباء في أستراليا يعزي لعدة عوامل، أولها النهج المتبع في التدريب الطبي والنقص الواضح في عدد الأطباء في المناطق الإقليمية والنائية.

وعلاوة على ذلك، ثمة مبالغة في مسألة التخصصات الطبية، رغم أن المناطق الإقليمية على سبيل المثال تحتاج لممارس عام أكثر من متخصص.، كما أن هناك مشكلات في التمويل المخصص للقطاع الطبي في أستراليا، وأنماط الرعاية.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا