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رغم مشروع البرودباند.. أستراليا الـ 50 عالميا في سرعة الإنترنت

آخر تحديث: منذ 55 دقيقة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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رغم مشروع البرودباند.. أستراليا الـ 50 عالميا في سرعة الإنترنت

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رغم مرور 8 سنوات على تدشين مشروع شبكة البرودباند "إن بي إن"، لكن متوسط سرعة الإنترنت في أستراليا يأتي في المركز الخمسين عالميا، خلف العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا.

 

السرية المستمرة حول مشروع "إن بي إن"، الذي يتكلف على الأكثر ما يزيد عن 50 مليار دولار أسترالي، يجعل من الصعب على الشعب في معظم الحالات معرفة متى سيحصل على الخدمات المنتظرة، مع غموض في ماهية الجودة المرتبطة بها.

 

وكشف بحث جديد أن مشروع شبكة البرودباند كان ذات دوافع أساسية منذ بدايته، ويعيبه التحيز على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

 

لقد حان الوقت لرصد فترات الصعود والهبوط للمشروع الذي كان ذات يوم بمثابة الحلم للبنية التحتية في أستراليا في القرن الواحد والعشرين.

 

ويتطلب ذلك العودة إلى الوراء 10 سنوات.

ففي نوفمبر 2007، جرى انتخاب حكومة عمالية بعد 11 عاما من حكم الائتلاف.

 

واستند البرنامج الانتخابي للعماليين آنذاك على وعد إنشاء شبكة برودباند على مستوى الوطن.

 

وأعلنت السلطات عن تأسيس شركة "إن بي إن" في أبريل 2009 بهدف تزويد 93 % من مباني أستراليا بشبكة ألياف أرضية بحلول عام 2020، على أن تتنوع نسبة 7 % الباقية بين "الوايرليس" الثابت، و"الستالايت".

 

من الصعب إنكار تأثير مشروع شبكة البرودباند على السياسة الأسترالية.

 

ولعل ذروة التأثير عندما تحدث ثلاثة من أعضاء البرلمان المستقلين قائلين إن مشروع البرودباند كان أحد أسباب مساندتهم للحكومة العمالية عندما أسفرت الانتخابات الفيدرالية عام 2010 عن برلمان معلق.

 

لكن المشروع منذ بدايته ارتبط بتأجيلات عديدة، مما اقترن بقدر كبير من التغطية الإعلامية السلبية.

وأفادت استطلاعات الرأي بوجود حالة متنامية من السخط الشعبي تجاه المشروع.

 

مثل هذا السخط انعكس في انتخابات سبتمبر 2013 التي استعاد فيها الائتلاف الحكم، والذي كان إيذانا بتغيير مصير مشروع شبكة البرودباند حيث اتخذت الحكومة الجديدة قرارا بتعليق العمل به لحين إعادة تقييمه.

 

وفي عام 2014، اعلنت الحكومة أن شكل المشروع سيتغير من توصيل ألياف إلى نموذج آخر متعدد التكنولوجيا.

 

المصدر: theconversation.com
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