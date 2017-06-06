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أستراليا.. ما لا تعرفه عن يعقوب خيري منفذ حصار ملبورن
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دعا رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول إلى إجراء تحقيق في كيفية الإفراج المشروط في وقت سابق عن يعقوب خيري منفذ حصار ملبورن الذي قتلته الشرطة الأسترالية بعد قتله رجلا واحتجازه امرأة رهينة، معلنا ولاءه لتنظيم داعش.
يعقوب خيري، 29 عاما، أسترالي من جذور صومالية نفذ جريمته مساء الإثنين في ملبورن، وأصاب ثلاثة رجال شرطة في تبادل لإطلاق النار، واستطاعت الشرطة تحرير الرهينة التي لم تصب بسوء.
وقالت القناة السابعة الأسترالية إن يعقوب خيري قال أثناء الحصار: "هذا من أجل داعش، هذا من أجل القاعدة".
وبينما انتهز المحافظون فرصة وصف تيرنبول الحصار بـ" الإرهاب الإسلامي" للدعوة لشن حملة أمنية مشددة جديدة، وفرض إجراءات لتعقب الدعاة الذين يحضون على الكراهية، طلب رئيس الوزراء من حكومة فيكتوريا تفسيرا واضحا لكيفية الإفراج المشروط في وقت سابق عن مثل هذا الرجل الذي يمتلك سجلا إجراميا طويلا، والذي ارتبط اسمه في وقت سابق بخطة إرهاب تم إجهاضها.
بلدة برايتون، التي تبعد حوالي 11 كم عن جنوب شرق منطقة الأعمال المركزية بملبورن كانت مسرح جريمة يعقوب خيري.
وفي الرابعة مساء الإثنين، استدعيت الشرطة إلى مبنى بالمنطقة بعد تقارير عن انفجار، وطوقت الشوارع المحيطة.
وفي حوالي الساعة السادسة مساء الإثنين ظهر خيري من شقة بالدور الأرضي حيث كان يحتجز امرأة كولومبية في السادس والثلاثين من عمرها كان قد واعدها لمقابلته من خلال وكالة.
وبدأ خيري في إطلاق النار على الشرطة المحيطة بالمكان، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر أمنية.
وأطلقت الشرطة الرصاص على خيري وأردته صريعا، لكن المرأة الكولومبية لم تصب بأي سوء، حيث ظلت متواجدة داخل الشقة.
وكان خيري قد قتل موظفا في بهو المبنى فور دخوله، وربما كان ذلك الصوت الذي ظنه السكان انفجارا وأبلغوا الشرطة.
الموظف المقتول، يبلغ من العمر 36 عاما، ومن أصول صينية، وتزوج حديثا، ويعول طفلا.
جراهام أشتون مفوض شرطة فيكتوريا وصفت الموظف بأنه كان رجلا بريئا فقد حياته وهو يؤدي مهام وظيفته.
وتحقق الشرطة في تقارير حول عبث خيري بالسوار الذي وضعته السلطات الأمنية في كاحله لمراقبته.
وتكشف وثائق محكمة عن اضطرابات في طفولة خيري الذي جاء إلى أستراليا بصحبة جده وجدته كلاجئين بمساعدة معسكر للاجئين في كينيا هربا من الصومال.
وأدين خيري عام 2012 بسلسلة من الاتهامات تتضمن السطو المسلح الخطير والسرقة.
ووصف القاضي فيليسيتي هامبل والديه بأنهما "محافظان وتقليديان وصارمان".
وقال له القاضي خلال محاكمته آنذاك: "لقد مات جدك وأنت في نهاية المرحلة الثانوية، وفقدت تأثيره الثابت عليك، وبدأت تسرف في تعاطي المخدرات والخمور على نحو خطير، ولم تستكمل تعليمك، وحوصرت في دائرة الإدمان والجرائم".
وحذر هامبل من العزلة التي أصبح عليها خيري في المجتمع، وأصدر حكما بسجنه 5 سنوات و6 شهور، مع إمكانية الإفراج المبكر بعد 3 سنوات، لكن تم تمديد الفترة بسبب سلوكه العدواني في السجن.
وفي نوفمبر الماضي، أطلق سراحه بشروط، بعد 4.5 عاما من سجنه.
وفي 2009، اتهم خيري بالضلوع في خطة إرهابية باقتحام قاعدة عسكرية في سيدني، لكن تمت تبرئته من الاتهامات.
وبعد إطلاق سراحه، تنصلت عائلته منه، واستمر في تعاطي المخدارات.
وتساءل رئيس الوزراء الأسترالي: "كيف حصل هذا الرجل على الإفراج المشروط؟.
وتبنى تنظيم داعش المسؤولية عن حصار ملبورن.
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