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أستراليا.. محامي عبيد يتحدث عن "دليل مؤكد" يبرئ موكله

آخر تحديث: منذ 3 دقيقة
المصدر: abc.net.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. محامي عبيد يتحدث عن &quot;دليل مؤكد&quot; يبرئ موكله

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال محامي سياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد إن هناك دليلا أكيدا ومدهشا يبرئ موكله، و لم يتم تقديمه في المحاكمة الأولية.

 

في ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة أسترالية قرارا بحبس إيدي عبيد 5 سنوات (3 سنوات كحد أدنى) بعد إدانته بسوء السلوك المتعمد أثناء توليه منصبا عاما.

ففي 2007، مارس عبيد ضغوطا على مسؤول حكومي من أجل تمديد إيجار مقاهي بميناء سركيولار كواي دون إخباره بوجود مصالح خاصة لعائلته.

 

لكن محامي عبيد جوي رينولدز قال لمحكمة الاستئناف أمس الثلاثاء إن المحامين السابقين لموكله كان ينبغي عليهم أن يقدموا للمحكمة الدليل الذي يتضمن ميثاق السلوكيات والقواعد التي تحكم أعضاء البرلمان.

 

وأخبر رينولدز هيئة المحكمة المؤلفة من 5 قضاة إن الدليل لا يتضمن أي ذكر لمسألة الكشف عن المصالح المالية لعضو البرلمان أو الاقتراب من موظفين حكوميين.

 

وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يؤكد عدم علم موكله بأن ما فعله لم يكن مسموحا.

 

وفسر ذلك قائلا: "الأمر يتعلق بمسألة العلم بالشي ء والتعمد".

 

ولفت إلى أن فريق الدفاع عن عبيد كان يمكنه التطرق إلى 40 نقطة مختلفة أمام هيئة المحلفين.

 

واستطرد: "عندما تنظر إلى دليل القواعد الحاكمة لأعضاء البرلمان لا تجد شيئا من هذا القبيل".

 

وقدم فريق المحاماة الحالي المدافع عن عبيد 13 سببا مختلفا للاستئناف على حكم الإدانة والسجن.

 

وتشير الوثائق التي قدمها المحامون إلى أن ما حدث لعبيد يمثل "إجهاضا للعدالة"، بدعوى أن البرلمان لا المحاكم كان يفترض أن يكون الجهة التي تنظر في مخالفات عبيد.

 

وعلاوة على ذلك، وصف المحامون الحكم بالسجن بالمبالغ فيه.

 

المصدر: abc.net.au
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