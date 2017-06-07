أستراليا تُرحّل سائق التاكسي المتحرش إلى الهند

الشرطة الأسترالية أثناء إلقاء القبض على سينغ

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اتخذت السلطات الأسترالية قرارا بترحيل سائق التاكسي المتحرش جاجديب سينغ إلى بلده الهند.

وكان سينغ قد وصل إلى أستراليا عام 2008 بتأشيرة دراسية، معتمدا على زوجته، وبدأ العمل كسائق تاكسي في ملبورن عام 2011.

ضحية سينغ استقلت التاكسي أمان كازينو كراون عام 2015 وطلبت منه توصيلها إلى منزلها في كلايتون.

وطلبت منه تشغيل عداد التاكسي، لكنه أخبرها ألا تقلق.

وأثناء قيادته، استخدم سينغ يده اليسرى للإمساك بقدم الضحية ويدها.

وعندما نهرته عدة مرات، اضطر سينغ إلى إبعاد يده.

وبعد وصول التاكسي أمام المنزل وضعت المرأة نقودا وخرجت، لكن سينغ قفز إلى الخارج ووضع ذراعيه حول المرأة واحتضنها، مخبرا إياها أنه لا يريد أموالا، وطلب منها ممارسة الجنس.

ورفضت المرأة، وأخبرته أن عليه أخذ المال، لكنه قبلها في رقبتها.

وتمكنت المرأة من تخليص جسدها من يدي سينغ، وأثناء ذهابها للبوابة لاحقها واحتضنها من الخلف، وتمكنت مجددا من الفرار لكنه واصل محاولات تحرشه الجنسي بها.

وفر سينغ بعد أن تعالى صرخات المرأة.

وألقت السلطات القبض على سينغ الذي أقر بالذنب بتهمة الاعتداء على امراة، وحكم عليه بخدمة المجتمع لمدة 18 شهرا بينها 150 ساعة دون أجر، قبل إلغاء تأشيرته وترحيله بعد صراع قانوني.

المصدر: heraldsun.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا