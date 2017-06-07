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النيابة لمحكمة أسترالية: العدالة لم تُجهض في قضية إيدي عبيد
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت النيابة لمحكمة أسترالية إن محاكمة السياسي السابق بنيو ساوث ويلز إيدي عبيد لم تكن "إجهاضا للعدالة".
ونفى ممثل النيابة الذي ساعد في الزج بإيدي عبيد وراء القضبان أن يكون عضو البرلمان السابق بالولاية ضحية لإجهاض العدالة.
عبيد، 73 عاما، صدر ضده حكم بالسجن في ديسمبر الماضي بحد أقصى 5 سنوات، بعد أن أدانته هيئة محلفين بالمحكمة العليا بتهمة سوء السلوك أثناء توليه منصبا عاما على خلفية أنشطة سرية لعائلته في ميناء "سركيولار كواي".
عبيد، الوزير العمالي السابق بحكومة نيو ساوث ويلز، تقدم باستئناف ضد إدانته وسجنه في محكمة الاستئناف الجنائية.
ويرى محامو إيدي عبيد أن موكلهم لم يكن ينبغي له الوقوف أمام أي محكمة معتبرين ذلك خرقا للميثاق الذي يحكم أعضاء برلمان نيو ساوث ويلز، الذي يمنح للبرلمان سلطة حصرية لمحاسبة أعضائه، وليس المحاكم.
لكن بيتر نيل، ممثل النيابة الذي لاحق عبيد قضائيا قال لمحكمة الاستئناف إن البرلمان لا يمتلك أي ولاية قضائية حصرية.
واستطرد: "الطريقة التي نفذت بها المحاكمة تؤكد عدم تعرضه لإي إجهاض في العدالة".
نيل أضاف أن الفريق القانوني لعبيد لم يقم بإثارة قضية ميثاق البرلمان لما بها من "خطورة شديدة" و"إدانة مضمونة لموكلهم".
في المنتصف جوديث عبيد زوجة إيدي عبيد
ومضى يقول: "محامو عبيد اتخذوا قرارا استراتيجيا بعدم وضع رقبة موكلهم داخل حبل الميثاق البرلماني".
وفسر ذلك قائلا: "الميثاق يشير إلى ضرورة التصرف بشرف ونزاهة من أجل صالح شعب نيو ساوث ويلز".
وبالمقابل، رأى جاي رينولدز محامي عبيد رأى أن الميثاق البرلماني كان يبرئ موكله من الإدانة، لأنه لا يتضمن أي إلزام لعبيد بالكشف عن مصالحه في سركيولار كواي أثناء الضغط على موظف حكومي بارز.
مايكل سيكستون المحامي العام بنيو ساوث ويلز قال للمحكمة إن "الجرائم العادية" يمكن التعامل معها في البرلمان والمحاكم، نافيا أن يكون تصرف عبيد يندرج تحت ولاية البرلمان.
ولم يتهم عبيد إلا بعد خروجه من البرلمان عام 2011.
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