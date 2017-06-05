إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | إحصائية: نصف مدرسي أستراليا يستقيلون في أول 5 سنوات
المصنفة ايضاً في: استراليا

إحصائية: نصف مدرسي أستراليا يستقيلون في أول 5 سنوات

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 155
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
إحصائية: نصف مدرسي أستراليا يستقيلون في أول 5 سنوات
مارجريت جوردن

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - الكل يتذكر التوتر العصبي الذي يكون عليه اليوم الأول للعام الدراسي لكن الأمر كان قاسيا بشكل خاص على المدرسة الجديدة مارجريت جوردون.

 

جوردون، 22 عاما، وقفت أمام الجميع في مدرسة بسنترال كوست بنيو ساوث ويلز، وقدمها ناظر المدرسة قائلا: "إنها ميس جوردون، التي تخرجت للتو من جامعة سيدني".

 

وبعدها بحوالي 10 دقائق، دخلت معلمة المرحلة الابتدائية داخل الفصل الدراسي الممتلئ بطلاب الصف الثاني لتبدأ مهام عملها فورا.

 

وقالت جوردون إنها شعرت بضغوط هائلة حيث يبدأ يومها الدراسي في الثامنة صباحا وينتهي في السادسة مساء كما أنها تضطر في نهاية الأسبوع إلى التخطيط للأسبوع الجديد.

 

وأردفت: "لم يكن لدي وقت كاف حتى للتسوق من متاجر البقالة".

 

ورغم تمكنها بمرور الوقت من التكيف مع الضغوط، وتنظيم وقتها، وتكريس وقت أطول لعطلات نهاية الأسبوع، ولكن بالنسبة للكثير من زملائها المدرسين الجدد فإن العملية الانتقالية من الدراسة إلى العمل تظل صعبة بالنسبة إليهم.

 

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي نصف المدرسين الأستراليين غادروا مهنتهم في السنوات الخمس الأولى.

 

وأوضح بحث جديد أجراه معهد هانتر للصحة العقلية إن المشكلة تكمن في أسلوب هيكلة اليوم الدراسي.

وقال ثلثا 453 مدرسا بنيو ساوث ويلز شاركوا في الاستطلاع إن إدارة الوقت والمهام الهائلة للعمل من أكبر التحديات.

 

وفي ذات السباق، ذكر أكثر من نصف المدرسين إنهم يريدون وقتا أطول للتعاون والتخطيط والإرشاد.

 

جافين هازيل مدير البحث المذكور قال: "المدرسون يشعرون أن وقتهم محدود".

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)