إحصائية: نصف مدرسي أستراليا يستقيلون في أول 5 سنوات

مارجريت جوردن

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - الكل يتذكر التوتر العصبي الذي يكون عليه اليوم الأول للعام الدراسي لكن الأمر كان قاسيا بشكل خاص على المدرسة الجديدة مارجريت جوردون.

جوردون، 22 عاما، وقفت أمام الجميع في مدرسة بسنترال كوست بنيو ساوث ويلز، وقدمها ناظر المدرسة قائلا: "إنها ميس جوردون، التي تخرجت للتو من جامعة سيدني".

وبعدها بحوالي 10 دقائق، دخلت معلمة المرحلة الابتدائية داخل الفصل الدراسي الممتلئ بطلاب الصف الثاني لتبدأ مهام عملها فورا.

وقالت جوردون إنها شعرت بضغوط هائلة حيث يبدأ يومها الدراسي في الثامنة صباحا وينتهي في السادسة مساء كما أنها تضطر في نهاية الأسبوع إلى التخطيط للأسبوع الجديد.

وأردفت: "لم يكن لدي وقت كاف حتى للتسوق من متاجر البقالة".

ورغم تمكنها بمرور الوقت من التكيف مع الضغوط، وتنظيم وقتها، وتكريس وقت أطول لعطلات نهاية الأسبوع، ولكن بالنسبة للكثير من زملائها المدرسين الجدد فإن العملية الانتقالية من الدراسة إلى العمل تظل صعبة بالنسبة إليهم.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي نصف المدرسين الأستراليين غادروا مهنتهم في السنوات الخمس الأولى.

وأوضح بحث جديد أجراه معهد هانتر للصحة العقلية إن المشكلة تكمن في أسلوب هيكلة اليوم الدراسي.

وقال ثلثا 453 مدرسا بنيو ساوث ويلز شاركوا في الاستطلاع إن إدارة الوقت والمهام الهائلة للعمل من أكبر التحديات.

وفي ذات السباق، ذكر أكثر من نصف المدرسين إنهم يريدون وقتا أطول للتعاون والتخطيط والإرشاد.

جافين هازيل مدير البحث المذكور قال: "المدرسون يشعرون أن وقتهم محدود".

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا