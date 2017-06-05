أستراليا تدرس حظر تطبيق تليجرام

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تقاتل السلطات الأسترالية من أجل حظر تطبيق "تليجرام" الذي يسمح لمستخدميه بتبادل رسائل سرية مشفرة.

وينظر العالم لهذا التطبيق باعتباره أداة في أيدي الإرهابيين لتبادل رسائل حول مخططاتهم الإرهابية دون أن تتمكن السلطات من اكتشافها.

وكشفت تقارير من لندن الإثنين الماضي أن شبكة إرهابية من "باركينج" كانت تعتزم تنفيذ خطة إرهابية تعتمد على الدهس بالسيارة والطعن استخدموا التليجرام في أحاديثهم.

وعلاوة على ذلك، استخدم المتعصبون في هجومي برلين ونيس التليجرام للتواصل، وكذلك فعل منفذو هجمات باريس الذين قتلوا 130 شخصا في نوفمبر 2015.

وفي أستراليا، استخدمت المجموعة المتهمة بإطلاق الرصاص في "كورتيس تشينج" في باراماتا تطبيق "واتس آب" الذي يحمل خاصية التشفير أيضا للتواصل.

لويس دونكان، مدير منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية "أزيو" قال إن استخدام الإرهابيين تطبيقات الرسائل المشفرة تزايد بشكل كبيرة، ويظل "مصدرا للقلق".

ومضى يقول: "التغير التكنولوجي السريع مستمر في منح أدوات جديدة لإخفاء المحادثات عن أعين الأجهزة الأمنية، وقوات تنفيذ القانون".

تكنولوجيا الرسائل المشفرة تسببت في انخفاض عدد مذكرات التنصت على الأجهزة التي تصدرها مفوضية الجرائم بنيو ساوث ويلز بنسبة 60 % في عامين.

تطبيقات مثل تليجرام تحتاج موارد خاصة لتتمكن السلطات من اختراقها.

"المشروع موسكوود" (بروجيكت موسكوود) اسم تحقيق تجريه أستراليا بشأن التطبيقات المشفرة.

تقرير حديث أجراه معهد "ميدل إيست ميديا" وصف التليجرام بأنه "تطبيق الاختيار" بالنسبة لداعش وأنصار التنظيم.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا