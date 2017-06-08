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رئيس حكومة فيكتوريا: ينبغي أن نضحي ببعض الحريات من أجل أستراليا
ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال رئيس حكومة فيكتوريا إنه ينبغي التضحية ببعض الحريات من أجل أمان أستراليا.
وتدرس ولاية فيكتوريا "الاحتجاز الوقائي" للمجرمين الخطرين تحت مظلة إجراءات جديدة لمنع الإرهاب نوه عنها رئيس حكومة الولاية الأسترالية في أعقاب حادث حصار ملبورن هذا الأسبوع.
متحدثا في اجتماع مجلس الحكومات الأسترالية، قال رئيس الحكومة دانيال أندروز إن القوانين الإرهابية ينبغي أن يمتد نطاقها حتى لو تسبب ذلك في تقييد حقوق بعض الأشخاص.
ومضى يقول: "نحتاج أن ننظر في توسيع نطاق القوانين المناهضة للإرهاب، ودراسة الاحتجاز الوقائي، والحد من حقوق مجموعة صغيرة من الأشخاص لحماية مجموعة أكبر من سكان فيكتوريا وأستراليا.
لكن أندروز لم يتحدث بشكل مفصل عن الشكل الذي سيكون عليه الاحتجاز الوقائي.
أمان المجتمع كان التيمة الرئيسية في اجتماع مجلس الحكومات الأسترالية بعد حادث ملبورن الذي نفذه المسلح يعقوب خيري، حيث قتل شخصا وأصاب ثلاثة شرطيين قبل أن يلقى مصرعه برصاص الشرطة.
وكان يعقوب خيري مفرج عنه بشروط وقت الحادث بعد قضائه مدة من عقوبته في حادث سطو بالإكراه.
وأضاف أندروز: "نحتاج كذلك النظر في توسيع القوانين المتعلقة بأناس آخرين، ربما تقول الأوراق إنهم يشكلون خطرا منخفضا، لكنهم في الواقع يمكنهم إحداث أضرار بالغة ونتائج قاتلة".
وبعد المقابلة، قال أندروز إن أستراليا بلغت مرحلة ينبغي فيها منح سلطات تنفيذ القانون صلاحيات أوسع.
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العنكبوت الالكتروني
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