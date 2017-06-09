أستراليا.. نيو ساوث ويلز تراقب "الذئاب المنفردة"

ديفيد إليوت وزير مكافحة الإرهاب بنيو ساوث ويلز

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تخطط حكومة نيو ساوث ويلز لمراقبة "الذئاب المنفردة" بعد حدوث العديد من الهجمات الإرهابية متواضعة التكنولوجيا.

وتعتزم حكومة الولاية التعاون مع القطاع الخاص في حربها ضد الإرهاب، داعية الشركات وأصحاب الأعمال إلى فتح عيونهم وآذانهم لرصد الذئاب المنفردة البعيدين عن رادارات الأجهزة الأمنية.

وتعاني السلطات في أستراليا وخارجها من موجة جديدة من الهجمات منخفضة التكنولوجيا نفذها متطرفون مصنفون بشكل كبير على أنهم منخفضو الخطورة.

يذكر أن منفذي هجوم جسر "ويستمينستر" وهجوم لندن استخدما سيارة وسكين فحسب، وكانا خارج رادار الأجهزة الاستخبارية.

القصة مشابهة لمفنذ حصار برايتون في ملبورن الصومالي الأصل يعقوب خيري، وكذلك منفذ هجوم مقهى "ليندت كافيه" في سيدني مان هارون مؤنس الإيراني الأصل واللذين لم يكونا في أولوية أهداف أجهزة الاستخبارات.

وفي مقابلة مع فيرفاكس ميديا، قال ديفيد إليوت وزير مكافحة الإرهاب بحكومة نيو ساوث ويلز إنه تواصل مع القطاع الخاص لزيادة نطاق المراقبة.

وأضاف: "ما يقلقني أنه في معظم الحالات التي جرت دراستها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، كان الأشخاص الذين ارتكبوا الهجمات معروفين لدى السلطات لكنهم في ذيل قائمة الأولويات".

ومضى يقول: "في هجوم ويستمينستر، كان الجاني في ذيل اهتمامات أجهزة مكافحة الإرهاب، لكنه استأجر سيارة لمدة 7 أيام، واشترى سكينا كبيرا جدا، لذلك فإنه تعامل مباشرة مع القطاع الخاص قبل ارتكاب جريمته".

وأردف إليوت أن شركات الطيران والمحاسبة تقوم بوظيفة "لامعة" من خلال مراقبة أي نشاط مثير للقلق.

الشرطة أثناء تفتيش شقة منفذ حصار ملبورن يعقوب خيري

وأضاف الوزير: "لكن من الواضح تماما أننا سنحتاج إلى توسيع نطاق شبكة المراقبة".

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا