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مفاجأة انتخابات بريطانيا.. كيف تنعكس على أستراليا؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قبل حوالي أسبوع من الانتخابات العامة البريطانية، توقع استطلاع رأي خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للأغلبية التي كان يتمتع بها حزب المحافظين، وهو ما تحقق بالفعل.
شبح برلمان معلق بات يلوح في الأفق مجددا، بعد خسارة المحافظين للاغلبية.
وكان ذلك كافيا لهبوط كبير للجنيه الإسترليني.
إنها أوقات استثنائية، ففي الولايات المتحدة يحكم رئيس لم يكن فوزه مرجحا، كما لم يتوقع المراقبون خروج بريطانيا من بوتقة الاتحاد الأوروبي.
والآن صعد نجم جيريمي كوربين، قائد حزب العمال المناهض للسياسة، وتسبب صعوده في برلمان بريطاني معلق.
وبالرغم من أن تيريزا ماي ستذهب إلى القصر الملكي لتطلب من إليزابيث تصريحا بتشكيل حكومة أقلية، لكن احتمالات عدم استقرار حكومة الائتلاف تعني ان البريطانيين قد يتجهون مجددا إلى صناديق الاقتراع أكثر سرعة من التوقعات.
وتعكس النتائج تيارا شبيها ظهر في أستراليا، يتمثل في مناهضة الأحزاب السياسية الكبرى.
فقد كشف استطلع حديث سخطا بين الأستراليين من الأحزاب والسياسين الطامعين في السلطة، والذين ينكثون بوعودهم في غياب من المساءلة.
أحد الدروس الملحوظة من استطلاع بريطاني عام 2017 مفاده أن الناخبين المناهضين للسياسة لم يعودوا منتمين لحزب بعينه.
في ستينيات القرن الماضي، كانت نسبة الناخبين الذين يغيرون انتماءاتهم لا تتجاوز 10 % من العدد الإجمالي، لكنها تزايدت الآن إلى 40 %.
وبفضل مناهضة السياسات، ولت أيام مساندة حزب معين بنفس طريقة تشجيع أفراد الأسرة لفريق بعينه.
لكن هل يعني حصول حزبي المحافظين والعمال مجتمعين على 83% من الأصوات عودة سياسة الحزبين؟
الإجابة لا، لأن حزب العمال كان يتبنى برنامجا مناهضا للسياسة.
التعداد السكاني الأسترالي مستمر في التزايد بما يتجاوز سعة مدن العواصم، مما يشكل ضغوطا على الأداء الاقتصادي ومخطط البنية التحتية.
ويمكن لذلك أن يجعل أستراليا تنقسم إلى دولتين منقسمتين على المستويات الجغرافية والاقتصادية والفرص والهوية.
التحدي للقادة الأستراليين اليوم يبدو أكثر تعقيدا من عهد جون هوارد إذ أنه يتعين عليهم الاستجابة إلى ناخب متقلب عنيف يعادي السياسة.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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