مساعد وزير الخزانة يكتب روشتة أزمة الإسكان في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال مايكل سوكر مساعد وزير الخزانة الأسترالي في مقال بصحيفة الأسترالية إن مشكلة الغلاء العقاري هي الأكثر تأثيرا بين قضايا الحياة اليومية.

وفي الموازنة الجديدة، أعلنت حكومة تيرنبول خطة شاملة للتعامل مع تحديات الأزمة ومحاولة توفير منازل بأسعار معقولة.

وأضاف: "المؤكد أن النمو في الأجور لم يتلاءم مع الزيادة المطردة في أسعار القطاع العقاري بأستراليا".

ومع النمو السكاني المستمر في مدن العواصم الأسترالية، لم يعد متاحا إمدادات سكنية كافية تتناسب مع زيادة الطلب، بحسب المسؤول الأسترالي.

ووضع سوكر خطة يمكن من خلالها حل أزمة الغلاء العقاري التي استفحلت وفقا لما يلي:

1- وضع الإمدادات السكنية الصحيحة في أماكنها الصحيحة.

ويعني ذلك أن نرى تخصيص أراض سكنية أكثر في مدن العواصم مع الاهتمام بإنشاء بنية تحتية مناسبة لجعل تلك العقارات الجديدة صالحة للمعيشة.

ويسعى الكومنولث إلى استخدام بعض الأراضي، بعضها تابعة لوزارة الدفاع في ماريبيرنونغ بولاية فيكتوريا لتحويلها إلى مناطق سكنية جديدة.

الموقع المذكور فحسب من شأنه أن يوفر حوالي 6000 وحدة سكنية جديدة، رغم أنه لا يبعد إلا 10 كم عن منطقة الأعمال المركزية بملبورن.

2- خلق الحافز الصحيح، وتحسين الفرص لكافة الأستراليين الذين يدخلون سوق العقارات، بما في ذلك مشترو المنزل الأول.

وتكشف الإحصائيات تأخر سن دخول الأستراليين القطاع العقاري مقارنة بالأجيال السابقة.

وخلال الفترة من 2009-10 إلى 2013-14، زادت نسبة مبتاعي المنزل الأول الذين يتجاوزون 45 عاما من 8 % إلى 14 %.

وبدءا من 1 يوليو، يمكن لمشتري المنزل الأول استقطاع جزء من التكلفة من مستحقات المعاش، بجانب مميزات أخرى لمن يتجاوزون 65 عاما.

3- زيادة دعم الإسكان الاجتماعي ومساعدة المشردين.

المصدر: The Australian رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا