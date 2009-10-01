إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | مساعد وزير الخزانة يكتب روشتة أزمة الإسكان في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا

مساعد وزير الخزانة يكتب روشتة أزمة الإسكان في أستراليا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Australian
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مساعد وزير الخزانة يكتب روشتة أزمة الإسكان في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال مايكل سوكر مساعد وزير الخزانة الأسترالي في مقال بصحيفة الأسترالية إن مشكلة الغلاء العقاري هي الأكثر تأثيرا بين قضايا الحياة اليومية.

 

وفي الموازنة الجديدة، أعلنت حكومة تيرنبول خطة شاملة للتعامل مع تحديات الأزمة ومحاولة توفير منازل بأسعار معقولة.

 

وأضاف: "المؤكد أن النمو في الأجور لم يتلاءم مع الزيادة المطردة في أسعار القطاع العقاري بأستراليا".

 

ومع النمو السكاني المستمر في مدن العواصم الأسترالية، لم يعد متاحا إمدادات سكنية كافية تتناسب مع زيادة الطلب، بحسب المسؤول الأسترالي.

 

ووضع سوكر خطة يمكن من خلالها حل أزمة الغلاء العقاري التي استفحلت وفقا لما يلي:

 

1- وضع الإمدادات السكنية الصحيحة في أماكنها الصحيحة.

ويعني ذلك أن نرى تخصيص أراض سكنية أكثر في مدن العواصم مع الاهتمام بإنشاء بنية تحتية مناسبة لجعل تلك العقارات الجديدة صالحة للمعيشة.

 

ويسعى الكومنولث إلى استخدام بعض الأراضي، بعضها تابعة لوزارة الدفاع في ماريبيرنونغ بولاية فيكتوريا لتحويلها إلى مناطق سكنية جديدة.

 

الموقع المذكور فحسب من شأنه أن يوفر حوالي 6000 وحدة سكنية جديدة، رغم أنه لا يبعد إلا 10 كم عن منطقة الأعمال المركزية بملبورن.

 

2- خلق الحافز الصحيح، وتحسين الفرص لكافة الأستراليين الذين يدخلون سوق العقارات، بما في ذلك مشترو المنزل الأول.

 

وتكشف الإحصائيات تأخر سن دخول الأستراليين القطاع العقاري مقارنة بالأجيال السابقة.

 

وخلال الفترة من 2009-10 إلى 2013-14، زادت نسبة مبتاعي المنزل الأول الذين يتجاوزون 45 عاما من 8 % إلى 14 %.

 

وبدءا من 1 يوليو، يمكن لمشتري المنزل الأول استقطاع جزء من التكلفة من مستحقات المعاش، بجانب مميزات أخرى لمن يتجاوزون 65 عاما.

 

3- زيادة دعم الإسكان الاجتماعي ومساعدة المشردين.

 

المصدر: The Australian
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)