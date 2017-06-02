ليست أستراليا وحدها.. ناقوس الفقاعة العقارية يدق في العالم

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من الطبيعي أن ينشغل الأستراليون بالتفكير في مشكلة الغلاء السكني الخاصة ببلادهم فحسب، لكن ثمة عالم كامل يعاني من تهديد الفقاعات العقارية.

نتحدث كثيرا بلا نهاية بشأن الأسعار في سيدني وملبورن، ونشير إلى أنها ليست عادلة مقارنة بمدن العواصم الأخرى.

لكننا نتجاهل أن هذا أمرا بديهيا، إذ أن 57 % من سكان أستراليا يعيشون في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، بحسب مكتب الإحصاء الأسترالي.

من حقنا أن نشعر بالقلق، لا سيما بعد توقعات ويليام بويرت كبير الاقتصاديين بـ "سيتي جروب" الأسبوع الماضي التي ذكر فيها أن أستراليا في خضم فقاعة عقارية مذهلة.

بويتر ينضم بذلك إلى كوكبة من الخبراء الذين تنتابهم مشاعر القلق من أن السوقين العقاريين الرئيسيين في أستراليا بلغا مرحلة هائلة من السخونة.

الأرقام تعضد ذلك السرد، حيث ذكرت مؤسسة "كورلوجيك" إن متوسط سعر المنازل في أستراليا الآن يماثل 7.2 أضعاف الدخل السنوي للعائلة، بينما لم يكن يتجاوز 4.2 قبل 15 عاما.

وبين الأزمة المالية العالمية وفبراير 2017، زاد متوسط أسعار السكن في سيدني بنسبة 99.4 % حيث بلغ 850 ألف دولار.

كما بلغت الزيادة في ذات الفترة 85 % في ملبورن حيث أصبح متوسط سعر المنزل في عاصمة فيكتوريا 640 ألف دولار، بحسب كورلوجيك.

لكن لا ينبغي أن نخدع أنفسنا ونصف الأزمة بأنها ظاهرة أسترالية.

الواقع أن أزمة الفقاعة العقارية تنتشر في أرجاء العالم.

ستيفن إنجفيس، رئيس البنك المركزي السويدي حذر مؤخرا من الارتفاع الصاروخي في أسعار العقارات في بلاده.

وفي سويسرا، تواجه مدن زيوريخ وزوج ولوكرين وبازل ولوزان ولوجانو مخاطر مماثلة.

ثمة أزمات عقارية كذلك تضرب مدن أوتاوا وفانكوفر وتورونتو بكندا التي تمتلك اقتصادا مشابها لأستراليا في الحجم والمكونات.

وكذلك، هناك أزمة غلاء عقاري واضحة في النمسا.

وحذر صندوق النقد الدولي الحكومة الكندية مطالبا إياها بالتدخل لمنع حدوث انهيار اقتصادي.

وفي الصين، ارتفعت الأسعار بنسبة 22.1 % في بكين، و21,1 % في شنغهاي، و13.5 % في شينزن خلال الفترة بين مارس 2016 ومارس 2017 بحسب تقرير "سي إن بي سي".

هونج كونج تحارب مخاطر فقاعة عقارية كذلك، وتشير التقارير إلى انفجار وشيك الحدوث.

المصدر: thenewdaily.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا