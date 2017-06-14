مفتي أستراليا يثير الغضب بمزحة عن الجهاد

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - صدم الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي أستراليا ضيوف مأدبة رمضانية بعد أن مازحهم طالبا منهم أن "يجاهدوا من أجله".

وبعد أقل من أسبوع من حادث ملبورن الإرهابي الذي ارتكبه الصومالي الأصل يعقوب خيري، أثار ابو محمد علامات التعجب من خلال تصريحه المذكور.

ومضى يقول إنه ليس معقولا عند حدوث واقعة إرهابية أن ترتبط بتوقع أن "ندين وننكر".

وقال مترجمه إلى الإنجليزية عادل سلمان: "لقد قال مزحة طالبا منكم جميعا الجهاد".

واستطرد: "جهادكم الذي ستفعلوه من أجله هو التوقف عن تناول الطعام دقائق قليلة حتى ينتهي المفتي من كلمته".

وبالرغم من تأكيده على عدم وجود تبرير لقتل الأبرياء لكن مفتي أستراليا أخبر جمهوره أن المسلمين لا ينبغي عليهم الإدانة العلنية لكل حدث إرهابي.

وفسر ذلك قائلا: "ليس عدلا أو معقولا إلزام المسلمين عند كل حادث إرهابي بالتحدث والإدانة والإنكار".

وتابع: "المسلمون يدينون كافة الحوادث الإرهابية التي حدثت وستحدث والتي لن تحدث".

يعقوب خيري منفذ حصار ملبورن

الأسبوع الماضي، اقترح المجلس الإسلامي بفيكتوريا استخدام حكومة الولاية لأموال الضرائب لتمويل "أماكن آمنة لشباب المسلمين" وبيئة صحية لهم.

لكن الاقتراح قوبل بانتقادت من سياسيين ومعلقين.

توم إليوت مذيع راديو 3AW قال إن استخدام أموال الضرائب لتمويل الاقتراح "أكثر الأفكار حماقة".

وتابع: "هل يريدون تمويلا من دافعي الضرائب مقابل إقامة أماكن يقول فيها الشباب ما ليس مسموحا لهم بقوله؟"

المصدر: au.news.yahoo.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا