أستراليا.. ماذا يقول الإسلام عن العنف المنزلي؟

العنف المنزلي ليس مقتصرا على جماعة دينية محددة.

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تشير الإحصائيات الأسترالية إلى أن امرأة من بين 6 نساء تعاني من عنف بدني أو جنسي من زوج حالي أو سابق.

وبالرغم من ذلك، فإن وسائل الإعلام تسلط الضوء بشكل مبالغ على العنف المنزلي داخل المجتمع الإسلامي، وتربطه على نحو زائف بآية قرآنية.

سوء التفاهم هذا يمتد حتى داخل الجالية الإسلامية في أستراليا.

العديد من المواطنين والمنظمات يعلقون على الآية القرآنية دون الفهم الملائم لسياقها.

وأضف إلى ذلك سوء التفاهم بشأن وجهة النظر الإسلامية الصحيحة حول العنف المنزلي.

موقف الإسلام بشأن العنف المنزلي

يشتق موقف الإسلام من العنف المنزلي من السنة النبوية، والفتاوى التاريخية والمعاصرة.

السنة النبوية تشير بوضوح إلى العلاقة الأمثل بين الزوج وزوجته والتي تستند على راحة البال والحب غير المشروط والحنان والحماية والتشجيع والسلام والعطف والارتياح والعدل والرحن.

النبي محمد ضرب أمثلة مباشرة لتلك المثاليات من خلال حياته الشخصية كزوج.

لا يوجد أوضح من حديث الرسول حول معاملة الرجل لزوجته حيث قال: " تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ".

وشدد النبي محمد على أهمية الرحمة تجاه النساء حيث قال في حجة الوداع إن انتهاك الحقوق الزوجية يمثل انتهاكا لميثاق الزوجين مع الله.

السلوكيات المتعسفة تجاه المرأة محرمة في الإسلام لأنها تتعارض مع الفقه الإسلامي.

العنف المنزلي في الإسلامي يندرج تحت مفهوم "الضرر"، ويتضمن فشل الزوج في منح الدعم المالي اللازم (النفقة) وكذلك عدم إشباع احتياجاتها الجنسية، أو إساءة معاملة أفراد أسرة الزوجة.

وفي القرن السابع عشر، أثناء الإمبراطورية العثماني، صدرت أحكام قانونية ضد أزواج متعسكفين في العديد من حالات العنف المنزلي.

ويسمح الإسلام للزوجة المضارة بالحصول على تعويض تحت مسمى تعذير.

أما الآية القرآنية الشهيرة وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) فهي تتعلق بقضية النشوز القانونية، التي تترجم على أنها عدم طاعة الزوجة، والسلوكيات الصارخة التي تتسم بالتحدي.

ويمثل ذلك أمرا هاما، لأنه بوجه عام، فإن أي زوجة تستحق دعما ماليا من زوجها تحت مسمى النفقة، لكنها تحرم من ذلك إذا أدجينت بالنشوذ.

الجدل حول الآية ينبع من عدم ترجمتها بشكل دقيق، مما عقد القضية بالنسبة للناطقين باللغة الإنجليزية.

ثمة كلمات ثلاث هي "قوامون" و"نشوزهن" و"اضربوهن" دائما ما تساء ترجمتها.

وبشكل خاص، تتمثل المشكلة في ترجمة كلمة "واضربوهن".

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا