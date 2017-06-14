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في جريمة هزت أستراليا.. شفيق شريالا يختطف ويغتصب ويتزوج مراهقة
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شهدت أستراليا اليوم الأربعاء محاكمة شفيق شريالا بتهمة اختطاف واغتصاب مراهقة لإجبارها على الزواج منه ضد رغبتها.
وقالت الضحية، 18 عاما، إن شفيق شريالا، المسلم البالغ من العمر 31 عاما تسلل إلى نافذة غرفة نومها في منزلها ببانكستاون في تمام الساعة الثانية صباح الاحد وهدد بقتلها غذا لم تذهب معه وأجبرها على القفز معه من النافذة.
وذكرت تقارير أن عائلة المراهقة كانت قد رفضت عرضا من شريالا للزواج من الفتاة.
الفتاة تدعي أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب من شريالا لإجبارها على الزواج منه
وأشارت الفتاة إلى أن شريالا ذهب بها إلى فندق نوفيتيل في برايتون- لي- ساندز حيث اعتدى عليها جنسيا قبل أن يأخذها إلى منزل في لاكمبا غرب سيدني ويعقد قرانه عليها على يد أحد الشيوخ.
شريالا المتواجد في أستراليا بتأشيرة مؤقتة "بريدج فيزا" اعتقد على سبيل الخطأ أن الزواج من المراهقة سيمنحه إقامة دائمة، لكنه لم يكن يعلم أن هذا الزواج غير مشروع في القانون الأسترالي.
وقالت الفتاة: "أردت العودة إلى منزل عائلتي".
واقتادها شريالا متجها إلى منزل يبتعد مسافة 900 كم جنوب ملبورن للعيش مع ابن عمه لكنها تمكنت من التواصل مع أحد أفراد عائلتها.
المتهم أجبر الضحية على القفز من النافذة لاختطافها مهددا إياها بالقتل
وجرى إخطار الشرطة التي بدأت في البحث عن الثنائي واكتشفت أن الرجل وصل "جونداجي" جنوب الولاية بالقرب من "واجا واجا".
وعثرت الشرطة على السيارة ووجدت الفتاة وألقت القبض على شريالا حوالي الساعة 9 مساء الإثنين.
واصطحبته القوات الأمنية إلى قسم شرطة واجا واجا واتهمته باحتجاز فتاة ومضاجعتها جنسيا دون موافقتها والزواج القسري منها.
ورفضت القاضية خروج المتهم بكفالة رغم أنه لم يتقدم بطلب لذلك.
وجرى اصطحاب الفتاة إلى مستشفى واجا واجا وبدت في حالة صحية مستقرة، وأدلت للشرطة بتفاصيل عن الواقعة قبل العودة إلى عائلتها.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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