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محاكمة نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بدأت محاكمة مايكل كرانستون نائب مفوض مكتب الضرائب على خلفية تحقيقات بشأن قضية احتيال ضريبي بقيمة 130 مليون دولار.
واتهم مايكل كرانستون، 59 عاما، بتهمتين فيدراليتين تتمثل في استغلال منصبه العام في الحصول على معلومات لأغراض مشبوهة، واستغلال النفوذ المقترن بمنصبه.
كرانستون يعمل في مكتب الضرائب الأسترالي على مدى 59 عاما، وكان يمتلك سمعة طيبة حتى 17 مايو حينما تم توقيفه.
وقالت الشرطة إن المتهم حاول الدخول على معلومات محظورة من قاعدة بيانات مكتب الضرائب من أجل نجله آدم كرانستون الذي كان يدير خطة احتيال ضريبي.
وتنحى توني بولاكيس وسكوت بوروس مساعدا مفوض مكتب الضرائب من منصبيهما بعد أن تلقيا أوامر من كرانستون بالبحث عن المعلومات.
ولا تعتقد الشرطة أن كرانستون كان يمتلك أي معلومات بشأن عصابة الاحتيال الضريبي لكنه حاول الدخول على معلومات بشأن أوامر الحجز على أموال مرتبطة بشركات مختلفة، وكذلك فيما يتعلق بمراجعة شركة قوائم أجور ترتبط بخطة الاحتيال.
وفي مكالمة هاتفية جرى اختراقها أواخر مايو الماضي، قال آدم كرانستون لمحاميه ديف مينون أحد أعضاء العصابة المذكور أن والده يبحث في أوامر الحجز على الأموال في بعض الشركات.
آدم ولورين كرانستون بين 9 أشخاص متهمين بإدارة عصابة للاحتيال الضريبي بقيمة 130 مليون دولار من خلال شبكة من شركات إعداد قوائم الأجور.
ووقف مايكل ولورين كرانستون أمام محكمة داونينج سنتر للمرة الأولى بعد توجيه اتهامات جنائية لهم.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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