- بالفيديو.. سيدة تموت في إشارة مرور لسبب غريب
- السكان قفزوا من المبنى هرباً من الموت.. قتلى في ليلة مروِّعة عاشتها لندن بعد احتراق برج مكون من 27 طابقاً
- هؤلاء هم المستهدفون بالإقصاء
- في جريمة هزت أستراليا.. شفيق شريالا يختطف ويغتصب ويتزوج مراهقة
- محاكمة نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي
- أستراليا توافق على دفع تعويضات للاجئين في مراكز احتجاز بجزيرة "مانوس"
- ساعات التنازلات والإخفاقات: هكذا وُلدت بنود قانون الإنتخابات
- رسائل سياسية في السحور الحاشد: ″تيار العزم بجهوزية كاملة″
- كيف ينظر ميقاتي إلى ما آل إليه "قانونه"؟
- ميقاتي: وصلنا لمشروع أتمنى أن يكون خطوة بسبيل الإصلاح السياسي
- أستراليا.. ماذا يقول الإسلام عن العنف المنزلي؟
- مفتي أستراليا يثير الغضب بمزحة عن الجهاد
- ليست أستراليا وحدها.. ناقوس الفقاعة العقارية يدق في العالم
- مساعد وزير الخزانة يكتب روشتة أزمة الإسكان في أستراليا
- وأخيراً النسبية: إنجاز... ناقص
- توقعات الأبراج ليوم June 14, 2017
- إتّفاق النقاط الـ11 أنقَذ القانون والحكومة تقرُّه اليوم والمجلس الجمعة
- الأسوأ مضى.. الخارجية الأميركية تؤكد تفاؤلها بالتقدم في حل الأزمة الخليجية.. وأبوظبي: لا إجراء عسكرياً ضد قطر
- لا تصويت للعسكريين ولا كوتا نسائية ولا خفض لسن الاقتراع
- اتفاق سياسي على قانون الانتخاب اللبناني
- طبخة قانون الانتخابات نضجت واليوم الإعلان
- لبنان «نجا» من لعبة «الروليت الروسية»
- التوصل إلى قانون انتخابي جديد لن ينهي أزمات لبنان
- نرجوكم الكف عن النفاق وارسال مساعدات الى الشعب القطري لانه لا يحتاجها.. توقفوا عن ذرف دموع التماسيح.. المسألة اقل تعقيدا مما تعتقدون.. واليكم سردا لحقائق غابت عنكم في هذه الحرب “الفارهة” التي ليس لكم ناقة فيها او جمل
- الخليج العربي
أستراليا توافق على دفع تعويضات للاجئين في مراكز احتجاز بجزيرة "مانوس"
ستدفع الحكومة 53 مليون دولار أمريكي لـ 1905 لاجئين تعرضوا للأذى الجسدي والنفسي
وافقت الحكومة الأسترالية على دفع نحو 52 مليون دولار أمريكي تعويضات لـ1905 لاجئين تعرضوا للأذى الجسدي والنفسي داخل مراكز إيواء تمولها بجزيرة "مانوس" في بابوا غينيا الجديدة.
وقالت شركة "سلاتر وجوردون لويرز" المعنية بالدعوى القضائية، اليوم، إن "أستراليا وافقت على تعويض 1905 لاجئين احتجزتهم في مراكز (مانوس) خلال الفترة 2012-2016".
وتقضي القوانين الأسترالية بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول البلاد عن طريق البحر إلى مراكز إيواء في جزيرة ناورو المطلة على المحيط الهادي أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة. ولا يسمح لهم أبدا بالانتقال إلى أستراليا.
وأوضح "روري والش"، أحد محاميي الشركة، للصحفيين، إنهم توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بعد قبلوها دفع التعويضات للاجئين قبيل انعقاد الجلسة القضائية اليوم.
بدوره، أكّد المحامي "أندرو بيكر"، أن التعويضات سيتم توزيعها على اللاجئين بشكل عادل، مبينًا أن الاتفاق دليل على مدى قساوة الظروف التي يعاني منها المحتجزون بالجزيرة.
وفي حال وافقت المحكمة الأسترالية على الاتفاق، فإن الحكومة ستدفع 70 مليون دولار (53 مليون دولار أمريكي) للاجئين، و20 مليون دولار لسد تكاليف الدعوى القضائية.
وحظيت موافقة الحكومة الأسترالية على دفع التعويضات، بترحيب المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وخلال حديثه للأناضول، قال الناشط "بيتر فاراغو"، إن قرار الحكومة "إيجابي" ولكن الناس "ما زالوا محتجزين في تلك المراكز، ومن المفيد إخلاء سبيلهم وتوطينهم في أماكن جيدة".
من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الانسان "دانييل ويب"، إن قرار الحكومة "جاء متأخرًا ولكنه مهم للغاية لأن هناك من تعرض للمعاملة السيئة على مدى 4 أعوام في تلك المراكز".
وكان المحامون قد رفعوا دعوى لدى المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بتهمة تعرض المحتجزين داخل المراكز المذكورة للأذى الجسدي والنفسي.
وتحتجز الحكومة الأسترالية طالبي اللجوء في مراكز بجزيرة "مانوس" وجمهورية "ناورو"، عقب دخولهم البلاد بواسطة قوارب.
وسبق أن أدانت الأمم المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان سياسة الهجرة التي تنتهجها أستراليا مشيرة إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز جزيرتي مانوس وناورو إضافة إلى أوضاع "أقرب لأوضاع السجناء" دفعت بعض اللاجئين إلى محاولة الانتحار.
وتقول أستراليا إن سياستها المتشددة "ضرورية للحيلولة دون استمرار غرق المهاجرين" الذين يحاولون الوصول إليها بقوارب متهالكة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بالفيديو: لم يكترثا للجميع من حولهما... مارسا الجنس بدون خجل على متن الطائرة
- كورتني كارداشيان تستجم بالبكيني الأسود على شواطئ ميامي
- كاتي بيري في اعتراف صادم: أتبول في دلو بسبب انشغالي
- “إنستغرام” يحذف صورة صادمة لممثلة أميركية
- الأسوأ مضى.. الخارجية الأميركية تؤكد تفاؤلها بالتقدم في حل الأزمة الخليجية.. وأبوظبي: لا إجراء عسكرياً ضد قطر
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- في جريمة هزت أستراليا.. شفيق شريالا يختطف ويغتصب ويتزوج مراهقة
- محاكمة نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي
- أستراليا توافق على دفع تعويضات للاجئين في مراكز احتجاز بجزيرة "مانوس"
- أستراليا.. ماذا يقول الإسلام عن العنف المنزلي؟
- مفتي أستراليا يثير الغضب بمزحة عن الجهاد
- ليست أستراليا وحدها.. ناقوس الفقاعة العقارية يدق في العالم
- مساعد وزير الخزانة يكتب روشتة أزمة الإسكان في أستراليا
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز تراقب "الذئاب المنفردة"
- مفاجأة انتخابات بريطانيا.. كيف تنعكس على أستراليا؟
- رئيس حكومة فيكتوريا: ينبغي أن نضحي ببعض الحريات من أجل أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)