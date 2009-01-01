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أستراليا تدرس إنشاء قانون جديد لمكافحة العبودية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ثمة جهود في الفترة الأخير تتعلق بضرورة قانون لمناهضة الأشكال المعاصرة من العبودية في أستراليا.
وتطرق تحقيق برلماني إلى تلك القضية، وكذلك تحدث عنها حزب العمال الفيدرالي في سياسته التي نشرها مؤخرا.
هل العبودية مشكلة في أستراليا؟
لا شك أن الأنشطة المرتبطة بالعبودية المعاصرة مثل تجارة تهريب البشر والعمالة القسرية تمثل انتهاكات إنسانية خطيرة تتطلب رد فعل دؤوب ومنسق.
ولا تستطيع الحكومات حل المشكلة بمفردها.
وتتفشى أزمة العبودية في دول مثل الهند، لكنها تتواجد أيضا في أستراليا.
وخلال الفترة بين 2004 إلى 2016، استقبل البوليس الفيدرالي الأسترالي 700 أمر إحالة تتعلق بأنشطة تهريب بشر وجرائم ترتبط بالعبودية.
ورغم ذلك، لم يتجاوز عدد الذين أدانتهم المحاكم الأسترالية جراء جرائم من هذا النوع عن 17 شخصا خلال الفترة المذكورة.
الواقعة الأحدث تعزي إلى فبراير 2017 حيث أقر رجلان بالذنب في اتهامات بالعبودية جراء معاملتهم لعمال تايوانيين في مدينة برزبين.
وكشفت تقارير إعلامية حديثة تفشي استغلال العمالة المهاجرة في مزارع وحدائق أستراليا الغربية وفيكتوريا، وفي متاجر تجزئة، مما يشير إلى أن الأزمة حقيقية في أستراليا.
وتدرس أستراليا تقديم حزمة قوانين جديدة تتعامل مع العبودية وتعمل بشكل منفصل عن الإطار التشريعي الراهن المرتبط بتلك الجرائم.
وفي 15 فبراير، بدأ تحقيق برلماني يتعلق بمسألة إنشاء قانون لمكافحة العبودية المعاصرة في أستراليا.
وأشار التحقيق إلى قانون عبودية حديث أنشأته المملكة المتحدة ويتألف من 7 أجزاء تتضمن حماية الضحايا، وآليات حماية بحرية جديدة، وتعيين مفوض لمناهضة العبودية.
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