علامات متزايدة على تحسن أزمة الإسكان في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تراجعت أسعار القطاع العقاري في أستراليا نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك انخفض معدل تخليص المزادات العقارية مما يشير إلى أن أزمة الإسكان بدأت في التحسن.

وبحسب إحصائيات نشرتها مؤسسة "كورلوجيك" الإثنين الماضي، فإن معدل تخليص المزادات بلغ 71.8 % الأسبوع الماضي، مستمرا في تراجعه عن المستويات المعتادة في العام الحالي.

وبلغت النسبة في الأسبوع السابق لذلك 73.9 %، بحسب إحصائيات كورلوجيك.

الجدول التالي يعقد مقارنة بين أداء المزادات العقارية في مدن العواصم بأستراليا الأسبوع الماضي، ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب كورلوجيك، فقد سجلت ملبورن أعلى معدل عند مستوى 77.1 % ثم أديلايد وسيدني اللتين حققتا 73.9 % و71.3 % على التوالي.

لكن كورلوجيك أرجعت جزءا من الانخفاض إلى عطلة عيد ميلاد الملكة في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية.

وعلى صعيد أسعار العقارات، قالت كورلوجيك إنها شهدت تراجعا بنسبة 0.2 % في سيدني مقارنة بالأسبوع السابق.

وهكذا تبلغ نسبة تراجع أسعار العقار في سيدني على مدى الأسابيع الأربعة الماضية إلى 0.8 %.

وعلاوة على ذلك، انخفضت الأسعار في برزبين وأديلايد، لكنها ارتفعت في ملبورن وبيرث.

وفيما يلي جدول تفصيلي بالتغير في الأسعار:

المصدر: businessinsider.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا