- علامات متزايدة على تحسن أزمة الإسكان في أستراليا
- أستراليا تدرس إنشاء قانون جديد لمكافحة العبودية
- إدلب.. ساحة صراع مفتوحة أمام كل الأطراف
- سوريا تدفع ثمن ضربة «داعش» في طهران
- القوة المالية الناعمة انتصرت واعادت “صنافير” و”تيران” الى السيادة السعودية.. والحكومة المصرية قبضت الثمن مقدما.. هل هناك مخطط إسرائيلي لا نعلم به يقف خلف هذه الخطوة؟ وهل سيقتصر الغضب الشعبي المصري على الصراخ والاحتجاج؟
- مغربية رأت طفلا يهوي من عاشر طابق وينجو من حريق لندن
- ميسون أبوأسعد: الدراما عتبة الممثل إلى السينما
- النص الكامل لمشروع قانون الإنتخاب الجديد على أساس 15 دائرة وفق النظام النسبي
- مجلس النواب يُقِرّ غداً التمديد.. و انتخابات النسبية بعد 11 شهراً
- واشنطن تنشر صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى في قاعدة التنف
- كيف يقرأ نجيب ميقاتي القانون الانتخابي الجديد؟
- طرابلس: السياسيون يمارسون ″التقية″.. وصورهم قد تعود!
- الحكومة تقرّ التمديد... والنسبية
- سلمى حايك: ترامب دعاني للخروج معه لكني رفضت
- فيديو يوثق رؤية غواص لـ"حورية البحر" قرب مرجان الشواطئ الأسترالية!
- فيديو صادم... هذا ما فعله بعروسه يوم زفافهما وسط ذهول المدعوين!
- التمديد للبرلمان في لبنان حتى مايو 2018 وقانون «أهون الشرور» جعل الجميع «رابحين وخاسرين»
- بدون تعليق
- إسدال الستار على القانون... وانطلاق العجَلة الحكوميَّة والمجلسيَّة
- انتخابات نيابية في مايو وفق «قانون ١٥».. والبرلمان يمدد لنفسه ١١ شهراً
- أين ضغط حزب الله... وكيف صار عدوان «سلاماً» ؟ جنبلاط: ارتضينا بالأمر الواقع مراعاةً للتوافق
- لبنان أمام اختبار لانتخاب نوابه
- عون للوزراء: جلسة مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة حتى إنجاز مشروع القانون
- خلط أوراق في سورية وفصائل تصفّي فصائل
- رسائل أميركية لإسرائيل والإرهاب: الجيش اللبناني خط أحمر
علامات متزايدة على تحسن أزمة الإسكان في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تراجعت أسعار القطاع العقاري في أستراليا نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك انخفض معدل تخليص المزادات العقارية مما يشير إلى أن أزمة الإسكان بدأت في التحسن.
وبحسب إحصائيات نشرتها مؤسسة "كورلوجيك" الإثنين الماضي، فإن معدل تخليص المزادات بلغ 71.8 % الأسبوع الماضي، مستمرا في تراجعه عن المستويات المعتادة في العام الحالي.
وبلغت النسبة في الأسبوع السابق لذلك 73.9 %، بحسب إحصائيات كورلوجيك.
الجدول التالي يعقد مقارنة بين أداء المزادات العقارية في مدن العواصم بأستراليا الأسبوع الماضي، ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب كورلوجيك، فقد سجلت ملبورن أعلى معدل عند مستوى 77.1 % ثم أديلايد وسيدني اللتين حققتا 73.9 % و71.3 % على التوالي.
لكن كورلوجيك أرجعت جزءا من الانخفاض إلى عطلة عيد ميلاد الملكة في معظم الولايات والأقاليم الأسترالية.
وعلى صعيد أسعار العقارات، قالت كورلوجيك إنها شهدت تراجعا بنسبة 0.2 % في سيدني مقارنة بالأسبوع السابق.
وهكذا تبلغ نسبة تراجع أسعار العقار في سيدني على مدى الأسابيع الأربعة الماضية إلى 0.8 %.
وعلاوة على ذلك، انخفضت الأسعار في برزبين وأديلايد، لكنها ارتفعت في ملبورن وبيرث.
وفيما يلي جدول تفصيلي بالتغير في الأسعار:
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- علامات متزايدة على تحسن أزمة الإسكان في أستراليا
- أستراليا تدرس إنشاء قانون جديد لمكافحة العبودية
- في جريمة هزت أستراليا.. شفيق شريالا يختطف ويغتصب ويتزوج مراهقة
- محاكمة نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي
- أستراليا توافق على دفع تعويضات للاجئين في مراكز احتجاز بجزيرة "مانوس"
- أستراليا.. ماذا يقول الإسلام عن العنف المنزلي؟
- مفتي أستراليا يثير الغضب بمزحة عن الجهاد
- ليست أستراليا وحدها.. ناقوس الفقاعة العقارية يدق في العالم
- مساعد وزير الخزانة يكتب روشتة أزمة الإسكان في أستراليا
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز تراقب "الذئاب المنفردة"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)