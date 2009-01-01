قاضي أسترالي: عقوبة الإعدام لا تردع المجرمين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال قاضي أسترالي إنه لا يوجد دليل بأن عقوبة الإعدام تؤدي إلى تقليل معدل الجرائم.

وفي أعقاب إعدام أندرو تشان وميوران سوكوماران في بالي، احتدمت المناقشات حول دور عقوبة الإعدام في المجتمع، ومطالبات لأستراليا للضغط من أجل وضع نهاية لاستخدام العقوبة حول العالم.

وكان قاضي محكمة فيكتوريا العليا ليكس لاسري قد حاول التوسط أثناء زيارة إلى باري في فبراير 2015 من أجل تخفيف العقوبة على المتهمين مهربي المخدرات.

وأضاف لاسري في تصريحات لبرنامج 7.30 على شبكة "إيه بي سي" أنه لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام تمثل عامل ردع ضد الجرائم.

وأردف: "لا أستطيع استيعاب فكرة إطلاق النار على المتهمين للتخلص من حياتهم. وحتى بعيدا عن الناحية القانونية لا يوجد أي دليل يعضد فكرة أن تكون عقوبة الإعدام عامل ردع، إنه شي مروع".

عقوبة الإعدام

أكثر من نصف دول العالم تطبق عقوبة الإعدام لكن بأشكال متباينة.

دول قليلة تطبق العقوبة فقط على المدانين بجرائم حرب، بينما لم تستخدمها بلدان أخرى منذ أكثر من 10 سنوات.

لكن المؤكد هو استمرار تطبيق العديد من الدول عقوبة الإعدام في جرائم القتل.

ووفقا للمجموعة الحقوقية "هارم ريداكشن إنترناشيونال"، فإن 33 دولة تستخدم عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، لكنها لم تنفذ إلا في حوالي 12 دولة خلال الفترة من 2007-2012.

وأدرجت المنظمة 6 دول باعتبارها تمتلك المعدلات الأكبر في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات وتتضمن الصين وإيران وفيتنام والسعودية وسنغافورة وماليزيا.

روجر هود وكارولين هويل، من جامعة أكسفورد، قالا إن إندونيسيا التي عاودت تطبيق الإعدام في قضايا تهريب المخدرات عام 2013 ربما تضاف قريبا إلى القائمة إذا نفذت وعدها بإعدام المزيد من مهربي المخدرات.

وفي الطبعة الخامسة من كتابهما "عقوبة الإعدام: منظور عالمي" التي صدرت في يناير، كتب المؤلفان هود وهويل أن سنغافورة وماليزيا وربما فيتنام قد تتراجع إلى الدول صاحبة المعدلات المنخفضة في تطبيق الإعدام.

وفيما يلي خريطة توضح خريطة الإعدام في العالم:

علما بأن اللون الأسود يشير إلى دول تطبيق عقوبة الإعدام بينما يشير اللون الأخضر إلى بلدان لا تستخدمها.

أما اللون الرمادي فتشير إلى بلدان لديها العقوبة نظريا لكنها عمليا لا تستخدمها

يذكر أن الأمم المتحدة لديها قواعد صارمة ضد استخدام عقوبة الإعدام، وتقتصرها على أكثر الجرائم خطورة.

وصدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 على قرار يجعل عقوبة الإعدام مقترنة فقط بأكثر الجرائم خطورة.

وجرى تحديث القرار عام 1999 بحيث يكون نطاقه مرتبطا بالجرائم الدولية ذات التداعيات القاتلة والخطيرة.

وأصدرت هيئات الأمم المتحدة بيانات مختلفة لتفسير معنى "أكثر الجرائم خطورة".

وسأل "فاكت تشيك" القاضي الأسترالي إذا كان يعرف بحثا معينا ذكر أن عقوبة الإعدام لا تمثل عامل ردع.

وقالت متحدثة باسم محكمة فكتوريا العليا إن تعليقات القاضي استندت إلى بحوث عامة تشير إلى أن عقوبة الإعدام ليست عامل ردع حقيقي.

كما تحدث المؤلفان في الكتاب المذكور أن جرائم القتل مثلا في الولايات المتحدة ما زالت متفشية رغم تطبيق عقوبة الإعدام.

المصدر: abc.net.au