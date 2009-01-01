- علامات متزايدة على تحسن أزمة الإسكان في أستراليا
- قاضي أسترالي: عقوبة الإعدام لا تردع المجرمين
- أستراليا تدرس إنشاء قانون جديد لمكافحة العبودية
- إدلب.. ساحة صراع مفتوحة أمام كل الأطراف
- سوريا تدفع ثمن ضربة «داعش» في طهران
- القوة المالية الناعمة انتصرت واعادت “صنافير” و”تيران” الى السيادة السعودية.. والحكومة المصرية قبضت الثمن مقدما.. هل هناك مخطط إسرائيلي لا نعلم به يقف خلف هذه الخطوة؟ وهل سيقتصر الغضب الشعبي المصري على الصراخ والاحتجاج؟
- مغربية رأت طفلا يهوي من عاشر طابق وينجو من حريق لندن
- ميسون أبوأسعد: الدراما عتبة الممثل إلى السينما
- النص الكامل لمشروع قانون الإنتخاب الجديد على أساس 15 دائرة وفق النظام النسبي
- مجلس النواب يُقِرّ غداً التمديد.. و انتخابات النسبية بعد 11 شهراً
- واشنطن تنشر صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى في قاعدة التنف
- كيف يقرأ نجيب ميقاتي القانون الانتخابي الجديد؟
- طرابلس: السياسيون يمارسون ″التقية″.. وصورهم قد تعود!
- الحكومة تقرّ التمديد... والنسبية
- سلمى حايك: ترامب دعاني للخروج معه لكني رفضت
- فيديو يوثق رؤية غواص لـ"حورية البحر" قرب مرجان الشواطئ الأسترالية!
- فيديو صادم... هذا ما فعله بعروسه يوم زفافهما وسط ذهول المدعوين!
- التمديد للبرلمان في لبنان حتى مايو 2018 وقانون «أهون الشرور» جعل الجميع «رابحين وخاسرين»
- بدون تعليق
- إسدال الستار على القانون... وانطلاق العجَلة الحكوميَّة والمجلسيَّة
- انتخابات نيابية في مايو وفق «قانون ١٥».. والبرلمان يمدد لنفسه ١١ شهراً
- أين ضغط حزب الله... وكيف صار عدوان «سلاماً» ؟ جنبلاط: ارتضينا بالأمر الواقع مراعاةً للتوافق
- لبنان أمام اختبار لانتخاب نوابه
- عون للوزراء: جلسة مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة حتى إنجاز مشروع القانون
- خلط أوراق في سورية وفصائل تصفّي فصائل
قاضي أسترالي: عقوبة الإعدام لا تردع المجرمين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال قاضي أسترالي إنه لا يوجد دليل بأن عقوبة الإعدام تؤدي إلى تقليل معدل الجرائم.
وفي أعقاب إعدام أندرو تشان وميوران سوكوماران في بالي، احتدمت المناقشات حول دور عقوبة الإعدام في المجتمع، ومطالبات لأستراليا للضغط من أجل وضع نهاية لاستخدام العقوبة حول العالم.
وكان قاضي محكمة فيكتوريا العليا ليكس لاسري قد حاول التوسط أثناء زيارة إلى باري في فبراير 2015 من أجل تخفيف العقوبة على المتهمين مهربي المخدرات.
وأضاف لاسري في تصريحات لبرنامج 7.30 على شبكة "إيه بي سي" أنه لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام تمثل عامل ردع ضد الجرائم.
وأردف: "لا أستطيع استيعاب فكرة إطلاق النار على المتهمين للتخلص من حياتهم. وحتى بعيدا عن الناحية القانونية لا يوجد أي دليل يعضد فكرة أن تكون عقوبة الإعدام عامل ردع، إنه شي مروع".
عقوبة الإعدام
أكثر من نصف دول العالم تطبق عقوبة الإعدام لكن بأشكال متباينة.
دول قليلة تطبق العقوبة فقط على المدانين بجرائم حرب، بينما لم تستخدمها بلدان أخرى منذ أكثر من 10 سنوات.
لكن المؤكد هو استمرار تطبيق العديد من الدول عقوبة الإعدام في جرائم القتل.
ووفقا للمجموعة الحقوقية "هارم ريداكشن إنترناشيونال"، فإن 33 دولة تستخدم عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، لكنها لم تنفذ إلا في حوالي 12 دولة خلال الفترة من 2007-2012.
وأدرجت المنظمة 6 دول باعتبارها تمتلك المعدلات الأكبر في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات وتتضمن الصين وإيران وفيتنام والسعودية وسنغافورة وماليزيا.
روجر هود وكارولين هويل، من جامعة أكسفورد، قالا إن إندونيسيا التي عاودت تطبيق الإعدام في قضايا تهريب المخدرات عام 2013 ربما تضاف قريبا إلى القائمة إذا نفذت وعدها بإعدام المزيد من مهربي المخدرات.
وفي الطبعة الخامسة من كتابهما "عقوبة الإعدام: منظور عالمي" التي صدرت في يناير، كتب المؤلفان هود وهويل أن سنغافورة وماليزيا وربما فيتنام قد تتراجع إلى الدول صاحبة المعدلات المنخفضة في تطبيق الإعدام.
وفيما يلي خريطة توضح خريطة الإعدام في العالم:
علما بأن اللون الأسود يشير إلى دول تطبيق عقوبة الإعدام بينما يشير اللون الأخضر إلى بلدان لا تستخدمها.
أما اللون الرمادي فتشير إلى بلدان لديها العقوبة نظريا لكنها عمليا لا تستخدمها
يذكر أن الأمم المتحدة لديها قواعد صارمة ضد استخدام عقوبة الإعدام، وتقتصرها على أكثر الجرائم خطورة.
وصدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 على قرار يجعل عقوبة الإعدام مقترنة فقط بأكثر الجرائم خطورة.
وجرى تحديث القرار عام 1999 بحيث يكون نطاقه مرتبطا بالجرائم الدولية ذات التداعيات القاتلة والخطيرة.
وأصدرت هيئات الأمم المتحدة بيانات مختلفة لتفسير معنى "أكثر الجرائم خطورة".
وسأل "فاكت تشيك" القاضي الأسترالي إذا كان يعرف بحثا معينا ذكر أن عقوبة الإعدام لا تمثل عامل ردع.
وقالت متحدثة باسم محكمة فكتوريا العليا إن تعليقات القاضي استندت إلى بحوث عامة تشير إلى أن عقوبة الإعدام ليست عامل ردع حقيقي.
كما تحدث المؤلفان في الكتاب المذكور أن جرائم القتل مثلا في الولايات المتحدة ما زالت متفشية رغم تطبيق عقوبة الإعدام.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- علامات متزايدة على تحسن أزمة الإسكان في أستراليا
- قاضي أسترالي: عقوبة الإعدام لا تردع المجرمين
- أستراليا تدرس إنشاء قانون جديد لمكافحة العبودية
- في جريمة هزت أستراليا.. شفيق شريالا يختطف ويغتصب ويتزوج مراهقة
- محاكمة نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي
- أستراليا توافق على دفع تعويضات للاجئين في مراكز احتجاز بجزيرة "مانوس"
- أستراليا.. ماذا يقول الإسلام عن العنف المنزلي؟
- مفتي أستراليا يثير الغضب بمزحة عن الجهاد
- ليست أستراليا وحدها.. ناقوس الفقاعة العقارية يدق في العالم
- مساعد وزير الخزانة يكتب روشتة أزمة الإسكان في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)