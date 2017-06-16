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"تقرير فينكل" يثير الجدل داخل حكومة أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تزايدت الانتقادات داخل الحكومة الأسترالية تجاه خطة وضعها العالم البارز ألان فينكل لمواجهة أزمة طاقة وشيكة في أستراليا.
ثمة سؤال مفاده هل نستطيع تجاهل تقرير فينكل مع زيادة أسعار فواتير الكهرباء وزياة التحذيرات من انقطاعات متكررة للطاقة؟
ويتكبد الأستراليون بالفعل فواتير طاقة متزايدة في ظل تحذيرات من انقطاعات متزايدة، ومعاناة للحد من الانبعاثات.
بيد أن اقتراح العالم البارز ألان فينكل لحل مشكلات الطاقة أثار العديد من الانتقادات داخل الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل الفحم.
وقال عضو برلمان لصحيفة الأستراليان بعد اجتماع الغرفة الحزبية للائتلاف دام ثلاث ساعات: "اقتراح فينكل في شكله الحالي في حكم الميت".
ويُعتقد أن حوالي 20 من أعضاء البرلمان يعارضون اقتراح فينكل، كما ذكرت تقارير أن رئيس الوزراء الفيدرالي السابق توني أبوت أحد أشد المنتقدين له.
وقال أبوت في مقابلة مع راديو "2 جي بي" الإثنين: "نعلم جميعنا أنه لا توجد حلول سحرية، إذا أردت مكافأة نوع ما من الطاقة، ينبغي أن توفر أموالا بطريقة ما، إما من المستهلكين أو دافعي الضرائب".
واستطرد أبوت: "إذا أخذت أموالا من المستهلكين، سيكون ذلك عبر فرض ضريبة على الفحم، وهو الشيء الأخير الذي نريده".
لكن تقارير هاجمت أبوت واتهمته أنه لم يقرأ تقرير فينكل كما يجب.
وقال عضو برلمان آخر لفيرفاكس ميديا: "رئيس الحكومة الفيدرالي مالكولم تيرنبول قد يفقد قيادته إذا لم يستمع لنا".
وسعى رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول إلى طمأنة زملائه المتشككين من أنه سيتخذ نهجا براجماتيا يختلف عن التزام العماليين بخطة تقليص الانبعاثات الكربونية، وهدف الوصول إلى طاقة متجددة بنسبة 50 % بحلول عام 2030.
وزير المالية ماثياس كورمان قال إن إبقاء الأمر على ما هو عليه سيكلف المستهلكين أموالا أكثر.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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