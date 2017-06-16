أستراليا.. فاطمة مهاجر تُقر بالذنب وتنتظر السجن 12 شهرا

فاطمة الخير شقيقة سليم مهاجر أثناء وصولها إلى المحكمة أمس وتجر عربة أطفال بصحبة رجل غير معروف

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زال نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر مستمرا في محاربة اتهامات بالاحتيال الانتخابي بينما أقرت شقيقته فاطمة بالذنب لتنتظر عقوبة السجن.

وقد تقضي فاطمة مهاجر حوالي 12 شهرا وراء القضبان بعد أن أقرت بالذنب في 77 اتهاما تتضمن تقديم معلومات زائفة ومضللة للجنة الانتخابات الأسترالية قبل انتخابات مجلس بلدية أوبرن عام 2012 في محاولة للتزوير وضمان مقاعد في البدية.

ووصلت فاطمة مهاجر قاعة المحكمة أمس الخميس بصحبة رجل غير معروف، وظهرت لفترة وجيزة وهي تجلس بهدوء وتلاعب رضيعتها الصغيرة.

سليم مهاجر لم يقر بالذنب في اتهامات الاحتيال الانتخابي

هامنت دانجي، محامي فاطمة، أخبر القاضي بيفرلي شور أن موكلته وافقت على الاعتراف بالذنب بتقديم معلومات زائفة للجنة الانتخابات مقابل إسقاط 51 اتهاما تتضمن الاستخدام المتعمد لوثائق مزورة للتأثير على موظف حكومي.

وأعفى القاضي المتهمة فاطمة فاطمة من المثول أمام المحكمة في 26 يونيو الجاري أولى جلسات شقيقها سليم مهاجر.

ويواجه سليم مهاجر أكثر من 70 اتهاما بتزييف أعداد المسجلين في قوائم الانتخابات، وفبركة عدد من عناوين أصدقاء وأفراد من العائلة مدعيا أنهم يقيمون في أوبرن من أجل منحهم شرعية للتصويت في انتخابات البلدية.

ممثل النيابة الفيدرالي جيريمي رابك قال للمحكمة إنه في يوم 30 يونيو 2012 الذي أغلقت فيه قوائم الانتخابات كان هناك عدد غير معتاد من الطلبات الإلكترونية.

وبلغت عدد الطلبات التي احتوى على عناوين زائفة 76 طلبا، لكن الناخبين أخبروا لجنة الانتخابات إنهم ليسوا مسؤولين عن تقديم الاستمارات.

وأشار رابك إلى أن الشرطة عثرت على رسائل نصية متبادلة بين سليم مهاجر وشقيقته، وصور مخزنة لأرقام الاستمارات الانتخابية على جهاز كمبيوتر فاطمة مهاجر حيث تكشفت تفاصيل محاولات تزييف الوثائق لتعزيز حظوظهما.

فاطمة مهاجر أثناء مغادرتها المحكمة بعد إقرارها بالذنب في اتهامات تتعلق بالاحتيال الانتخابي

المصدر: Daily Telegraph رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا