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مشروع قانون الجنسية الجديد يمنح صلاحيات هائلة لوزير الهجرة الأسترالي
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تقدمت الحكومة الأسترالية بمشروع قانون جديد يتضمن تعديلات في نظام برنامج الجنسية.
ويحمل التشريع الجديد شعار "تقوية نزاهة الجنسية".
وفي حالة تمريره بشكله الراهن، فإنه يمنح سلطات كاسحة جديدة لوزير الهجرة بيتر دوتون.
الحصول على الجنسية الأسترالية دائما ما يرتبط بقدر ما من حرية تصرف السلطة التنفيذية.
لكن إذا جرى تمرير مشروع القانون، فإن ذلك يعني منح سلطة تحكم غير مسبوقة لوزير الهجرة بشأن معايير الحصول على الجنسية، والزمن الذي يستغرقه شخص للحصول على المواطنة فعليا عقب الموافقة على الطلب.
وعلاوة على ذلك، سيكون الوزير صاحب القرار في الظروف المحيطة التي تؤدي إلى إلغاء الجنسية.
ومن حق وزير الهجرة بحسب التشريع الجديد تجاوز بعض قرارات الجنسية التي تحكم بها محكمة الاستئنافات الإدارية.
وكشفت ورقة المناقشة الحكومية بشأن التغييرات المقترحة أن مشروع القانون يخلق العديد من المتطلبات الجديدة للمتقدمين للحصول على الجنسية تتضمن الكفاءة في اللغة الإنجليزية وإظهار القدرة على التكامل مع المجتمع الأسترالي.
بيد أن مشروع القانون يمنح الوزير سلطة خلق قواعد لتحديد تلك المتطلبات.
ويسمح كذلك للوزير بتحديد مفهوم القيم الأسترالية وتقديم بيان بذلك يشترط على المتقدمين للجنسية التوقيع عليها.
ويمتلك الوزير الحق في إلغاء أي موافقة على طلب لمنح الجنسية، أو إلغاء الجنسية بعد الحصول عليها.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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