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استطلاع صادم: 40 % من الأستراليين يعانون من ضغوط مالية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف استطلاع حديث أن نحو 40 % من الأستراليين عانوا من شكل ما من أشكال الضغوط المالية خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وتتزايد تلك النسبة بين قطاع الشباب وأصحاب الدخول المنخفضة.
الاستطلاع جاء في سياق تقرير "قلق المستهلك" الذي يصدره "بنك أستراليا الوطني" الذي وجد أن أكثر من 50 % من الشباب في الحقبة العمرية بين 18-29 لديهم صعوبات في شراء الطعام أو دفع الفواتير خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وقال بنك أستراليا الوطني: "الشباب أكثر الفئات التي تضربها الصعوبات المالية، حيث عانى حوالي 53 % من شكل ما من أشكال الضغوط ".
وأضاف البنك الاسترالي أن حوالي 48 % من الفئة العمرية بين 30-49 عاما مروا بمشكلات مالية خلال الفترة المذكورة.
وأردف التقرير: "كان هناك القليل من الاختلاف في النتائج بين المرأة والرجل لكن ليس مفاجأة أن يعاني أصحاب الدخول المنخفضة بشكل متزايد".
وفيما يلي رسم بياني أصدره بنك أستراليا الوطني يظهر إحصائيات المشتركين الذين أبلغوا عن شكل ما من أشكال الضغوط المالية خلال الاستطلاع المذكور.
وأوضع الاستطلاع أن عدم القدرة على تسديد الفواتير يمثل الهاجس الأكبر بين المشتركين، حيث يعاني منها واحد من كل خمسة أشخاص، وترتفع النسبة إلى واحد لكل ثلاثة بين طائفة الشباب، وواحد لكل أربعة أشخاص بين فئة أصحاب الدخل المنخفض.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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- استطلاع صادم: 40 % من الأستراليين يعانون من ضغوط مالية
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